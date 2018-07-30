«Чуть не сбил на «зебре» девочку и довел ее до слез своей руганью водитель в Бердске»

Водитель на пешеходном переходе на Лунной чуть не сбил девочку подростка
На пешеходном переходе напротив спорткомплекса «ЗимаЛето» в Бердске водитель легкового автомобиля чуть не совершил наезд на пятиклассницу. Сегодня, 30 июля, отец девочки Сергей рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что случившееся существенно отразилось на его дочери.
— Случилось все в воскресенье вечером, между 19.30 и 20.00, я в тот момент был дома. Она прибежала домой, была вся в слезах, ее всю трясло. Полночи не спала, да и нам тоже не до сна было. Сами понимаете, когда ребенок приходит домой в слезах, успокоиться сложно, — обрисовал ситуацию Сергей.
По его словам, он с первого класса обучал дочь, как нужно вести себя у проезжей части, а тем более, как переходить дорогу:
— Она очень аккуратно ведет себя на дороге. Переходит только по пешеходному переходу и никогда не переходит в наушниках. Я очень серьезно к этому вопросу подошел, потому что, как водитель, хорошо знаю, к чему могут привести наушники на дороге, — сказал об обучении девочки правилам дорожного движения.
После происшествия девочка, по словам Сергея, сделала определенные выводы.
— Она знает, что на дороге все сделала правильно. Значит, водитель тот был сильно не прав. Она сама понимает, что человек это нехороший, — рассказал Сергей о переживаниях своей дочери.
Он сообщил, что, судя по словам дочери, водитель двигался с превышением скорости.
— Когда она начала переходить дорогу, машина была возле «Орбиты». Когда дошла до середины дороги, он уже в конце 53-го дома ехал и сигналил ей, — возмутился отец.
В Бердске частенько сбивают пешеходов на переходах
Сергей пытается разыскать «неаккуратного» водителя. Его дочь хорошо запомнила водителя в лицо и сможет опознать. Кроме того, в поисках должны помочь и общие внешние приметы: седан серого цвета с детским креслом. Водитель до 30 лет, со светлыми волосами.
— Я не думаю, что таких у нас ездит пол-города. Очень хочу посмотреть ему в глаза, — пообещал Сергей.
По его словам, очевидцы происшествия ему пока что не звонили.
Напомним, что 19 июля на перекрестке улиц Лунной и Космической водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу с коляской с ребенком. (На сегодняшний день пострадавшая находится в коме). По словам местных жителей, на Лунной, как и прилегающим к ней улицам, водители «не любят пропускать пешеходов».
«Чуть не сбил на «зебре» девочку и довел ее до слез своей руганью водитель в Бердске»
Ни чему жизнь водителей не учит! Вот медом не корми, дай только живого жителя Бердска по зебре размазать! Вывод: Нужно все до одного пешеходные переходы — зебры ,обложить с двух сторон МОЩНЫМИ ЛЕЖАЧИМИ ПОЛИЦЕЙСКИМИ, максимально возможной высоты! НЕ ДОЙДЕТ ЧЕРЕЗ ГОЛОВУ, ДОЙДЕТ ЧЕРЕЗ РЕМОНТ, покалеченной о лежачий полицейский, дебиловозки!!! Иначе ЭПИДЕМИЮ на зебрах в Бердске НЕ ОСТАНОВИТЬ! Слов они НЕ ПОНИМАЮТ!!!
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Ну посмотришь,а дальше что?Зашипишь его досмерти? У него прав больше.Я не оправдываю это г…о.Но к сожалению факт.
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Судя по описанию автомобиля, это был не президент, не губер, да и в принципе не какая-то большая шишка, которой море по колено. По-моему, простой водятел, которого найти по приметам не составит огромного труда.
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В чем нарушение пдд водителем?Пешеход очень медлено прошол пешеходку ,водитель замучился смотрреть на Вашу доч и обьехал в зади ее.Вот неудача эмоциально посигналил.Научите свою дочь переходить пешеходку быстро и Вам посоветую посмотреть ,как Вы переходите.
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