«Чуть не сбил на «зебре» девочку и довел ее до слез своей руганью водитель в Бердске»

На пешеходном переходе напротив спорткомплекса «ЗимаЛето» в Бердске водитель легкового автомобиля чуть не совершил наезд на пятиклассницу. Сегодня, 30 июля, отец девочки Сергей рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что случившееся существенно отразилось на его дочери.

— Случилось все в воскресенье вечером, между 19.30 и 20.00, я в тот момент был дома. Она прибежала домой, была вся в слезах, ее всю трясло. Полночи не спала, да и нам тоже не до сна было. Сами понимаете, когда ребенок приходит домой в слезах, успокоиться сложно, — обрисовал ситуацию Сергей.

По его словам, он с первого класса обучал дочь, как нужно вести себя у проезжей части, а тем более, как переходить дорогу:

— Она очень аккуратно ведет себя на дороге. Переходит только по пешеходному переходу и никогда не переходит в наушниках. Я очень серьезно к этому вопросу подошел, потому что, как водитель, хорошо знаю, к чему могут привести наушники на дороге, — сказал об обучении девочки правилам дорожного движения.

После происшествия девочка, по словам Сергея, сделала определенные выводы.

— Она знает, что на дороге все сделала правильно. Значит, водитель тот был сильно не прав. Она сама понимает, что человек это нехороший, — рассказал Сергей о переживаниях своей дочери.

Он сообщил, что, судя по словам дочери, водитель двигался с превышением скорости.

— Когда она начала переходить дорогу, машина была возле «Орбиты». Когда дошла до середины дороги, он уже в конце 53-го дома ехал и сигналил ей, — возмутился отец.

Сергей пытается разыскать «неаккуратного» водителя. Его дочь хорошо запомнила водителя в лицо и сможет опознать. Кроме того, в поисках должны помочь и общие внешние приметы: седан серого цвета с детским креслом. Водитель до 30 лет, со светлыми волосами.

— Я не думаю, что таких у нас ездит пол-города. Очень хочу посмотреть ему в глаза, — пообещал Сергей.

По его словам, очевидцы происшествия ему пока что не звонили.

Напомним, что 19 июля на перекрестке улиц Лунной и Космической водитель легкового автомобиля совершил наезд на женщину, переходившую дорогу по пешеходному переходу с коляской с ребенком. (На сегодняшний день пострадавшая находится в коме). По словам местных жителей, на Лунной, как и прилегающим к ней улицам, водители «не любят пропускать пешеходов».