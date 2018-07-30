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Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

Около 250 жителей Искитимского района пришли 28 июля на митинг против повышения пенсионного возраста. По словам ораторов, особенно трудно придется сельчанам.

30.07.2018 Автор: Наталья Русакова Фото: Наталья Русакова Один комментарий

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

250 человек пришли на митинг против пенсионной реформы в Искитиме

В субботу, 28 июля, в Искитиме в сквере у ДК «Россия» прошел митинг против повышения пенсионного возраста и увеличения НДС, организованный КПРФ. На акцию протеста собралось около 250 человек, сообщает Весь Искитим.

Протестующие держали в руках плакаты: «Раньше думали, как прожить на пенсию, теперь думаем, как дожить до пенсии!», «Даешь налог на воздух!», «Идите вы лесом с таким НДСом!», «Ваше молчание пробуждает в них зверский аппетит!» и другие.

По словам организаторов, для небольшого Искитима число участников и смелые лозунги — это совсем неплохо. Коммунисты приглашали собравшихся подходить поближе к микрофону, не бояться, так как  митинг согласован, а полиция охраняет общественный порядок. На приглашение из толпы послышалось: «Мы уже устали бояться!». В режиме свободного микрофона горожане и жители района высказывали свое мнение:

— Мы выбираем депутатов, голосуем за них, но мы им не нужны, кто видел своего депутата в лицо? Никто …распродали все недра, вывезли лес -как будут жить наши дети и внуки? Да они просто не доживут до пенсии…у меня 38 лет стажа,  а пенсия 9800 — можно жить на такую? Я за столько лет выплатила государству столько денег, что оно не вернет их мне.  А нашим детям и внукам будет еще хуже, — говорит в микрофон жительница Искитима.

— Я мог бы и не приходить сюда — я уже пенсионер, но мне страшно за моих детей. Как они будут жить дальше, что их ждет? Зачем сравнивать нашу страну с Западом? Там совсем другое качество жизни и пенсии там другие. Нужно протестовать, чтобы нас услышали, — считает военный пенсионер.

— Деревня вымирает, работы нет, нет даже молодым, а где работать пожилым? Труднее всего тем, кто в селе живет, пенсия для них — единственная поддержка. Сейчас в деревнях не стали даже подсобное хозяйство держать, даже кур не разводят — не выгодно, — отчаянно вещает активистка из Бурмистрово.

— Мне до пенсии полтора года осталось, на работу меня не берут, как мне жить, если продлят возраст выхода на «заслуженный отдых»? — говорит в микрофон мужчина предпенсионного возраста.

Представители компартии призывали митингующих 9 сентября во время губернаторских выборов голосовать «правильно», собирали подписи против повышения возраста выхода на пенсию, раздавали партийную литературу.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», бердское отделение КПРФ провело аналогичную акцию протеста 27 июля. В субботу бердские коммунисты участвовали в большом митинге в Новосибирске.

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!

Против пенсионной реформы митингуют в Искитиме: Мы не доживем до пенсии!


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(1) Комментарий

  1. Человек

    Ну честное слово —«Идите вы лесом с такими забастовками!»
    Уже устали,наверное,бастовать или…?
    Все будет четко и конкретно продуманно в новой пенсионной реформе — сколько потопал,столько и заработал.А если ты не работал,так нечего пенять на соседа или государство. Вам понятно или еще надо по другому вам разъяснить????
    Человек —— *IN LOVE*

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