На 40% сократилось число детей из России в школах Великобритании

Число учеников из России в школах Великобритании неуклонно снижается в последние три года. Об этом со ссылкой на данные Независимого объединения школ сообщает The Telegraph, передает РБК.

В 2015 году в британских государственных школах было зарегистрировано 2795 учеников из России, к апрелю 2018 года это число упало более чем на треть, снизившись до 1699 человек (или на 39,21%).

Это «резкое падение» отражает ухудшение отношений между Великобританией и Россией в последние три года, указывает The Telegraph. В это же время Кремль обвиняли во вмешательстве в выборы в США и Великобритании, в незаконной аннексии Крыма, а также в том, что Россия ответственна за катастрофу малазийского боинга в небе над Донбассом и за многочисленные кибератаки по всему миру.

Издание отмечает, что тенденция, вероятно, усугубилась после того, как между Россией и Великобританией разразился дипломатический кризис из-за отравления в Солсбери Сергея и Юлии Скрипаль.

Обвинив Москву в организации нападения, Лондон выслал более 20 российских дипломатов и сотрудников их семей, а также пересмотрел свое отношение к положению русских олигархов в Британии, начав расследование в отношении тех из них, происхождение состояний которых «вызывает подозрение».

В частности, владелец британского футбольного клуба «Челси», бизнесмен Роман Абрамович, чье состояние оценивается Forbes в $10,8 млрд, не смог вовремя продлить выданную ему ранее британскую визу и не попал на финал Кубка Англии. Источник РБК тогда сообщал, что документы миллиардера рассматриваются дольше, чем раньше. «С чем это связано, непонятно», — сказал собеседник РБК.

По данным СМИ, после этого Абрамович был вынужден переехать в Израиль. Его дети, пишет The Telegraph, обучаются в частных британских школах.

Помимо Абрамовича в британских школах учились дети Бориса Березовского и сын первого заместителя премьер-министра России Игоря Шувалова Евгений, отмечает газета.

Независимое объединение школ — некоммерческая ассоциация более 1200 британских школ. Она обеспечивает юридическую поддержку учебных учреждений и лоббирует их интересы на политической арене: в Министерстве образования, при разработке законопроектов и пр. В школах, представленных организацией, обучается свыше полумиллиона учеников.