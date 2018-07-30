До истощения довел 73-летнюю заложницу познакомившийся в соцсетях с ее дочерью мужчина в Крыму

Председатель Следственного комитета поручил руководству ГСУ по Республике Крым незамедлительно возбудить уголовное дело о нарушении прав пожилой женщины. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

В эфире одного из телеканалов, а также в ряде СМИ 26 июля появились сообщения, что в симферопольской больнице в крайне тяжелом состоянии находится 73-летняя женщина. Истощенную пожилую местную жительницу с инсультом привез мужчина, который последнее время жил у нее в доме.

Мужчина приехал из другого региона к дочери пенсионерки, с которой познакомился в социальных сетях, а после ее смерти запер одинокую пожилую женщину и не пускал к ней ни друзей, ни соседей, которые хотели уточнить, в каком она состоянии. Кроме того, СМИ сообщают, что обращения неравнодушных людей в полицию результатов не дали.

Председатель Следственного комитета Александр Бастыкин поручил руководству ГСУ СК России по Республике Крым незамедлительно возбудить уголовное дело в отношении мужчины, по вине которого пенсионерка оказалась в критическом состоянии, в кратчайшие сроки установить этого мужчину и допросить. Кроме того, крымским следователям также поручено организовать проверку и дать оценку действиям сотрудников полиции, которые не реагировали должным образом на заявления соседей пожилой женщины.

По поручению Бастрыкина крымские следственные органы возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека).

По данным следствия, с 30 июня по 17 июля в Симферополе мужчина незаконно лишил свободы и удерживал 73-летнюю женщину, находящуюся по состоянию здоровья в беспомощном состоянии, в ее доме.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства преступления, а также устанавливают лицо, причастное к его совершению. В ходе расследования уголовного дела также будет дана правовая оценка действиям сотрудников полиции, проводивших проверку по данному сообщению.

Ход расследования уголовного дела поставлен Александром Бастрыкиным на контроль в центральном аппарате СК России.