С вырубки деревьев начали создавать новый парк возле роддома в Бердске

В Бердске будет новый парк, сообщили в пресс-центре горадминистрации. Лесхоз с понедельника начинает рубку тополей около роддома.

Управление природных ресурсов приступает к работам по созданию парка на территории больничного городка в Микрорайоне. Работы будут осуществляться силами Бердского лесхоза. С 30 июля по 3 августа будет производиться рубка тополей и поросли клена возле роддома.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в новом парке появятся скульптуры, посвященные мамам и детям, например, младенца в капусте, Петра и Февронии.

По словам мэра Бердска Евгения Шестернина, разнообразные скульптуры для семейного парка могут создать на фестивале деревянных скульптур, который пройдет в городе.

Кроме того, возле окон роддома планируют разместить флагшток, чтобы новоиспеченные отцы культурно могли поздравить своих суженых с рождением малышей, а не вешать плакаты на деревья.