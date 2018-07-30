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Напитки Coca-Cola подорожают из-за американских пошлин

США повышают пошлины на импортный алюминий, из которых делают банки. Евросоюз ответил.

30.07.2018 Фото: Pixabay Один комментарий

Напитки Coca Cola подорожают из за американских пошлин
The Coca-Cola Company повысит цены на свои основные напитки в ответ на растущие цены на металл после введенных США импортных пошлин на сталь и алюминий, из которого производятся банки для напитков, сообщил телеканалу CNBC глава компании Джеймс Куинси, передает ТАСС.

Повышение цен произойдет в середине года. «Пошлины на металлы — один из немногих факторов, из-за которого мы были вынуждены объявить о повышении цен в середине этого года», — отметил Куинси.

Ранее США ввели пошлины на импорт стали и алюминия — 25% и 10% соответственно. В ответ Евросоюз начал взимать 25-процентные пошлины на виски, мотоциклы, апельсиновый сок и ряд других товаров из США. Россия и другие члены ВТО (Китай, Индия, Евросоюз, Канада, Мексика и Норвегия) инициировала спор с США.

США и ЕС уже договорились начать работу над отменой взаимных пошлин и торговых барьеров, а также над созданием рабочей группы по решению вопросов в торговой сфере и оценке существующих тарифов. Евросоюз согласился увеличить импорт из США сжиженного природного газа и сельскохозяйственной продукции, в частности, соевых бобов.


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(1) Комментарий

  1. Ёла

    Эту гадость еще кто-то пьет?..

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