Утилизационный сбор на велосипеды введет правительство

Министерство промышленности и торговли собирается ввести утильсбор на велосипеды и велосипедные рамы. Ведомство будет обсуждать его параметры с Минприроды.

Это следует из протокола совещания у вице-премьера Дмитрия Козака от 27 июня, на котором обсуждались меры поддержки алюминиевой промышленности, передают «Известия». Законопроект о введении нормы может быть готов уже к 1 октября 2019 года. По мнению экспертов, сбор для этих товаров должен составить 10% конечной стоимости велосипеда, что пропорционально отразится на стоимости товара.

Минпромторг прорабатывает вопрос о целесообразности, механизмах и сроках реализации ряда мер, которые будут направлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в различных отраслях промышленности. Такое поручение ведомство получило по итогам совещания у вице-премьера Дмитрия Козака. Среди прочих предложений по дополнительным мерам стимулирования спроса значится и «введение утилизационного сбора на велосипеды и велосипедные рамы». Срок исполнения поручения — 1 октября.

Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и постановления правительства относительно введения утилизационного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019 года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являются Минпромторг и Минприроды, следует из документа.

Утилизационный сбор — разовый платеж в пользу государства, который взимается для обеспечения экологической безопасности окружающей среды и охраны жизни, здоровья человека от вредного воздействия эксплуатации транспорта, следует из закона «Об отходах производства и потребления» (89-ФЗ). Сейчас такой сбор в России существует для автомобилей, как импортных, так и отечественных. В первом случае он уплачивается владельцем транспортного средства, во втором — производителем, который затем может рассчитывать на компенсацию из бюджета. Его сумма зависит от объема двигателя машины. Если сбор не уплачен, то автомобиль нельзя будет поставить на учет.

Глава Национальной ассоциации развития веломотоиндустрии Павел Шмидов поддерживает идею введения в России утилизационного сбора на велосипеды и рамы для них. По его мнению, такой сбор может составить до 10% стоимости велосипеда на прилавке. При этом для отечественных производителей должна быть предусмотрена компенсация по уплате такого платежа по аналогии с тем, как этот вопрос решается в автомобильной промышленности. В итоге на российскую продукцию цены не повысятся, а на зарубежную продукцию они вырастут пропорционально.

Эксперт пояснил, что сейчас на рынке обращается большой объем импортной продукции, как правило, она из Китая. По данным на 2017 год, на нее приходится до 70% с учетом комплектующих, отметил он. Павел Шмидов уверен, что появление утилизационного сбора простимулирует российское производство.

Директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович рассказал «Известиям», что появление нового производства, связанного с алюминиевыми конструкциями, даст положительный эффект для отрасли. Он напомнил, что в ней есть проблемы со спросом, хотя необходимые мощности у российских заводов имеются.

Но по мнению Георгия Остапковича, это не значит, что потребители переориентируются на продукцию отечественного производства, доля которой увеличится на рынке. Он считает, что покупатели с высоким доходом по-прежнему будут выбирать импортные товары в этой категории, несмотря на то что цена на них может вырасти. Хотя покупатели с низким доходом сделают выбор в пользу более дешевого товара.

Директор Института стратегического анализа ФБК Игорь Николаев также считает, что граждане, которые уже предпочитают иностранные велосипеды, по-прежнему будут покупать их. Основная причина этого в том, что зарубежные товары этой категории более качественные, а бренды иностранных компаний служат его своеобразной гарантией, отметил эксперт. По его словам, в советские времена на рынке были известные торговые наименования, но их уже забыли, а новых не появилось.