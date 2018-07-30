Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»

Самолеты АМ-28 и АМ-2 уже год находятся на стояночном месте аэродрома «Бердск-Центральный»
В Бердске ходят слухи о том, что работа центрального аэродрома прекращена, а землю отдадут под застройку многоэтажками. Василий Гусев, начальник МТО аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июля рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что этого не произойдет.
— Земля аэродрома принадлежит Министерству обороны РФ, имеет военное назначение. Никто ее не отдаст, — с полной уверенностью заявил Василий Юрьевич.
Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас администрация аэродрома ждет документы из Москвы, разрешающие возобновить полеты. Предположительно после 2 августа желающие смогут подняться в небо и спрыгнуть с парашютом, как и прежде.
Работа аэродрома была приостановлена после трагической смерти летчика-инструктора Сергея Дадыкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Уже год на аэродроме «Бердск-Центральный» спортсмены не прыгают с парашютами, в небо не поднимаются планеры.
«Курьер. Среда. Бердск» писал, что комиссия экспертов СибНИА им. Чаплыгина провела расследование крушения самолета Wilga-35А под управлением Сергея Дадыкина и установила ее причину: заклинила система управления самолета из-за выкрутившейся шпильки весовой компенсации.
В связи с трагическими событиями прошлого года, многие жители частного сектора в Южном микрорайоне обеспокоены тем, что в любой момент на их дома может упасть самолет. Начальник МТО аэродрома рассказал, что протяженность взлетной полосы составляет 1,5 километра. Территория аэродрома отделена от жилого сектора оврагами. Кроме того взлет и посадка самолетов и парашютистов происходит в противоположной от жилых домов стороне. Опасаться бердчанам нечего.
Аэродром построен во время Великой Отечественной войны, здесь самая высокая точка. Немало военной техники приземлялось на посадочную полосу с уникальным природным дренажным покрытием. Многие годы право на пользование землей Минобороны принадлежит Новосибирскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ.
— Раньше здесь стояли военные гарнизоны, располагался вертолетный полк. Подразделения афганских самолетов приземлялись и взлетали с аэродрома, даже самолеты из Чехии здесь побывали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Гусев.
Самолет ТУ-104А приземлился на грунтовую полосу аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июня 1978 года
Главным украшением аэродрома на протяжении 40 лет является самолет ТУ-104А, который приземлился на посадочную полосу Бердска. Сейчас инициативная группа проводит работы по его восстановлению.
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«Бердчанам не стоит опасаться падения самолета на дома.(ФОТО)»
Правильно! Сколько не опасайся падающего самолета — это точно не спасет!
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Помню пацанами там лазили много техники стояло и вертолеты и самолеты разные
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УРАААА! Аэродрому жить, это наше детство, это будущее наших детей — интерес к авиации может быть подстегнет. Надо давно назвать планерный клуб в честь его основателя Валерия Рыцарева. Тем кто боится самолетов и планеров — отвечу словами дяди Валеры — » Не ссыте отцы , все будет ок» — произнесено им рабочим с которыми он начинал строить планерный клуб ( не было не денег , ни чего — голый энтузиазм)
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Ну где тот основатель, а на аэродроме как ничо не было, так ничо и нет.
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Ходил в детстве в планерный,бро 11м первая птица которой управлял сам…,это счастье,лучшие ощущения в жизни!!!
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Значит проезд по Горького откроют таки только до администрации!!!
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Нестыковочка.
Полеты одобряют в Москве, а дорогу разрешают в Чите.
А много у них ещё самолетов осталось, и как у них с ресурсом?
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«А много у них ещё самолетов осталось, и как у них с ресурсом?»
Очень своевременный и правильный вопрос! Трагедии не должны повторяться!
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«Значит проезд по Горького откроют таки только до администрации!!!»
А что кто-то в этом ещё сомневается?
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Мне непонятно , почему десяток небесных фанатиков портят нервы целому городу. Почему они своей сектой не могут съехать на южный аэродром и там трещать с утра до вечера.
Почти весь город ездит на работу в новосибирск, а это значительно дальше.
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Вот это хорошо еще надо восстановить зданиие ДОСААФ чтобы мальчишки и девчонки могли заниматься парашютным и планерныым спортом единственное правильное решение еще и вертолеты вернуть как это было раньше а дорога если ее и будут строить она не мешает никому только это скорее всего очередная болтовня который год обещают Рогачева заасфальтировать и закольцевать дороргу а воз и ныне там только обещания все по Бердски
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Вам посреди города летать охота, жопу лень поднять и довести до аэродрома южного или северного, а людям и их детям жить негде.
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Самое лучшее — сделать взлетной полосой улицу Ленина. А на время полетов, пусть все переулками шарашились.
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Самолеты АМ-28 и АМ-2.
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С самолетами будет скоро как с канализацией.
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хорошая парковка для самолетов в черте города
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Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам
Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/27/366370-polety-vozobnovyat-so-2-avgusta-na-aerodrome-berdsk-centralnyj
Поправочка, это не аэродром примыкает, а жилые кварталы…. Только жажда наживы заставила «расплодиться жилым кварталам вблизи аэродрома…
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Это тупизьмь чиновников.
Город растет, а генплана нет.
Нет генплана — непонятно, что делать с аэродромом.
Хотя аэродром — это ж военные, а военные всеми силами стараются сделать так , чтобы людей стало меньше.
Им гражданских не понять.
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Не ругайтесь. Все решиться просто. Достаточно одного падения на жилые дома, потом похороны, потом аэродрома не будет. Следил сегодня за полетами. Самолет уходил на город. До Пушкина точно долетал.
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Убитых детей на аэродроме вам мало?
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