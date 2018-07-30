Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»

В Бердске ходят слухи о том, что работа центрального аэродрома прекращена, а землю отдадут под застройку многоэтажками. Василий Гусев, начальник МТО аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июля рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что этого не произойдет.

— Земля аэродрома принадлежит Министерству обороны РФ, имеет военное назначение. Никто ее не отдаст, — с полной уверенностью заявил Василий Юрьевич.

Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас администрация аэродрома ждет документы из Москвы, разрешающие возобновить полеты. Предположительно после 2 августа желающие смогут подняться в небо и спрыгнуть с парашютом, как и прежде.

Работа аэродрома была приостановлена после трагической смерти летчика-инструктора Сергея Дадыкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Уже год на аэродроме «Бердск-Центральный» спортсмены не прыгают с парашютами, в небо не поднимаются планеры.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, что комиссия экспертов СибНИА им. Чаплыгина провела расследование крушения самолета Wilga-35А под управлением Сергея Дадыкина и установила ее причину: заклинила система управления самолета из-за выкрутившейся шпильки весовой компенсации.

В связи с трагическими событиями прошлого года, многие жители частного сектора в Южном микрорайоне обеспокоены тем, что в любой момент на их дома может упасть самолет. Начальник МТО аэродрома рассказал, что протяженность взлетной полосы составляет 1,5 километра. Территория аэродрома отделена от жилого сектора оврагами. Кроме того взлет и посадка самолетов и парашютистов происходит в противоположной от жилых домов стороне. Опасаться бердчанам нечего.

Аэродром построен во время Великой Отечественной войны, здесь самая высокая точка. Немало военной техники приземлялось на посадочную полосу с уникальным природным дренажным покрытием. Многие годы право на пользование землей Минобороны принадлежит Новосибирскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ.

— Раньше здесь стояли военные гарнизоны, располагался вертолетный полк. Подразделения афганских самолетов приземлялись и взлетали с аэродрома, даже самолеты из Чехии здесь побывали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Гусев.

Главным украшением аэродрома на протяжении 40 лет является самолет ТУ-104А, который приземлился на посадочную полосу Бердска. Сейчас инициативная группа проводит работы по его восстановлению.