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Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»

Информация о том, что 440 га земли Минобороны под аэродромом отдадут для жилой застройки не подтвердилась. Бердчанам не стоит опасаться падения самолета на дома.(ФОТО)

30.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 21 коммент.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Самолеты АМ-28 и АМ-2 уже год находятся на стояночном месте аэродрома «Бердск-Центральный»

В Бердске ходят слухи о том, что работа центрального аэродрома прекращена, а землю отдадут под застройку многоэтажками. Василий Гусев, начальник МТО аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июля рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что этого не произойдет.

— Земля аэродрома принадлежит Министерству обороны РФ, имеет военное назначение. Никто ее не отдаст, — с полной уверенностью заявил Василий Юрьевич.

Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас администрация аэродрома ждет документы из Москвы, разрешающие возобновить полеты. Предположительно после 2 августа желающие смогут подняться в небо и спрыгнуть с парашютом, как и прежде.

Работа аэродрома была приостановлена после трагической смерти летчика-инструктора Сергея Дадыкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».  Уже год на аэродроме «Бердск-Центральный» спортсмены не прыгают с парашютами, в небо не поднимаются планеры.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, что комиссия экспертов СибНИА им. Чаплыгина провела расследование крушения самолета Wilga-35А под управлением Сергея Дадыкина и установила ее причину: заклинила система управления самолета из-за выкрутившейся шпильки весовой компенсации.

В связи с трагическими событиями прошлого года, многие жители частного сектора в Южном микрорайоне обеспокоены тем, что в любой момент на их дома может упасть самолет. Начальник МТО аэродрома рассказал, что протяженность взлетной полосы составляет 1,5 километра. Территория аэродрома отделена от жилого сектора оврагами. Кроме того взлет и посадка самолетов и парашютистов происходит в противоположной от жилых домов стороне. Опасаться бердчанам нечего.

Аэродром построен во время Великой Отечественной войны, здесь самая высокая точка. Немало военной техники приземлялось на посадочную полосу с уникальным природным дренажным покрытием. Многие годы право на пользование землей Минобороны принадлежит Новосибирскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ.

— Раньше здесь стояли военные гарнизоны, располагался вертолетный полк. Подразделения афганских самолетов приземлялись и взлетали с аэродрома, даже самолеты из Чехии здесь побывали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Гусев.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Самолет ТУ-104А приземлился на грунтовую полосу аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июня 1978 года

Главным украшением аэродрома на протяжении 40 лет является самолет ТУ-104А, который приземлился на посадочную полосу Бердска. Сейчас инициативная группа проводит работы по его восстановлению.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам


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(21) Комментариев

  1. Аноним

    «Бердчанам не стоит опасаться падения самолета на дома.(ФОТО)»

    Правильно! Сколько не опасайся падающего самолета — это точно не спасет!

    Thumb up 10 Thumb down 14

  2. Ден

    Помню пацанами там лазили много техники стояло и вертолеты и самолеты разные

    Thumb up 15 Thumb down 5

  3. Смотрящий

    УРАААА! Аэродрому жить, это наше детство, это будущее наших детей — интерес к авиации может быть подстегнет. Надо давно назвать планерный клуб в честь его основателя Валерия Рыцарева. Тем кто боится самолетов и планеров — отвечу словами дяди Валеры — » Не ссыте отцы , все будет ок» — произнесено им рабочим с которыми он начинал строить планерный клуб ( не было не денег , ни чего — голый энтузиазм)

    Thumb up 21 Thumb down 12

  4. Аноним

    Ходил в детстве в планерный,бро 11м первая птица которой управлял сам…,это счастье,лучшие ощущения в жизни!!!

    Thumb up 7 Thumb down 5

  5. Аноним

    Значит проезд по Горького откроют таки только до администрации!!! 8)

    Thumb up 8 Thumb down 4

    • Аноним

      Нестыковочка.
      Полеты одобряют в Москве, а дорогу разрешают в Чите.
      А много у них ещё самолетов осталось, и как у них с ресурсом?

      Thumb up 3 Thumb down 3

      • Аноним

        «А много у них ещё самолетов осталось, и как у них с ресурсом?»

        Очень своевременный и правильный вопрос! Трагедии не должны повторяться!

        Thumb up 4 Thumb down 4

    • Аноним

      «Значит проезд по Горького откроют таки только до администрации!!!»

      А что кто-то в этом ещё сомневается?

      Thumb up 3 Thumb down 1

  6. Аноним

    Мне непонятно , почему десяток небесных фанатиков портят нервы целому городу. Почему они своей сектой не могут съехать на южный аэродром и там трещать с утра до вечера.
    Почти весь город ездит на работу в новосибирск, а это значительно дальше.

    Thumb up 10 Thumb down 18

  7. Гость

    Вот это хорошо еще надо восстановить зданиие ДОСААФ чтобы мальчишки и девчонки могли заниматься парашютным и планерныым спортом единственное правильное решение еще и вертолеты вернуть как это было раньше а дорога если ее и будут строить она не мешает никому только это скорее всего очередная болтовня который год обещают Рогачева заасфальтировать и закольцевать дороргу а воз и ныне там только обещания все по Бердски

    Thumb up 7 Thumb down 7

  8. Тоха

    Самолеты АМ-28 и АМ-2. *UNKNOWN*

    Thumb up 3 Thumb down 4

  9. Аноним

    С самолетами будет скоро как с канализацией.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  10. Аноним

    хорошая парковка для самолетов в черте города

    Thumb up 5 Thumb down 2

  11. АнтиЯ

    Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам

    Подробнее на Курьер.Среда.Бердск: http://www.kurer-sreda.ru/2018/07/27/366370-polety-vozobnovyat-so-2-avgusta-na-aerodrome-berdsk-centralnyj
    Поправочка, это не аэродром примыкает, а жилые кварталы…. Только жажда наживы заставила «расплодиться жилым кварталам вблизи аэродрома…

    Thumb up 8 Thumb down 4

    • Аноним

      Это тупизьмь чиновников.
      Город растет, а генплана нет.
      Нет генплана — непонятно, что делать с аэродромом.
      Хотя аэродром — это ж военные, а военные всеми силами стараются сделать так , чтобы людей стало меньше.
      Им гражданских не понять.

      Thumb up 1 Thumb down 2

  12. Аноним

    Не ругайтесь. Все решиться просто. Достаточно одного падения на жилые дома, потом похороны, потом аэродрома не будет. Следил сегодня за полетами. Самолет уходил на город. До Пушкина точно долетал.

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