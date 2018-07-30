Иконка Георгия Победоносца остановила пулю в сердце прадеда жительницы Бердска

Выставка уникальных предметов в рамках второго городского фестиваля «Мозаика старины» проходит в городском историко-художественном музее Бердска. Один из раритетов — старинная иконка. Она принадлежит семье главного хранителя музея Ольге Лупповой.

— Это был складень. Икона редкая в том плане, что на ней изображен Георгий Победоносец. Считалось, что она охраняет воинов и путников, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Ольга Луппова.

Прадед Ольги Григорьевны Михаил Галаганов — участник Первой мировой войны. На фронт его призвали из Курганской области. Когда он уходил из дома, мать его благословила и дала с собой иконку. И она спасла его от смерти. Пуля попала в складень в нагрудном кармане. На иконе осталась только вмятина.

— Прадед попал в плен. Был в плену семь лет, потом вернулся домой. Когда он уходил на войну, дома у него осталась жена. Детей у него не было. Когда прадед пропал на войне, прабабушка вернулась к родителям. Сошлась с пленным поляком, забеременела и родила мальчика. Через семь лет вернулся законный муж из плена. А она с ребенком. Он ее принял, ребенка записал на себя. Своего первенца прабабушка назвала в честь, когда тогда считала, погибшего мужа, — поделилась семейной историей Ольга Григорьевна.

Автор видео Галина Панчева



В семье Галагановых родилось еще трое сыновей. Когда началась Великая Отечественная война, трое старших сыновей ушли на фронт. И всех трех сыновей мать перед уходом на войну благословляла иконой, которая спасала жизнь ее мужа. Все они вернулись назад живыми и здоровыми.