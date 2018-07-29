Притча…с просторов сети про Шмеля и Муравья и прочих

В рубрику «Сообщи свои новости» написал албанец:
Притча…с просторов сети
В конторе одной был директором Шмель,
Он план непосильный давал.
Трудился веселый простой Муравей,
С утра и до ночи пахал.
Директор сказал: « Это что за бардак?»,
Работаешь сам по себе.
Контроль очень важен, возможен ведь брак,
Я взял контролера тебе.
Знакомься скорей, дорогой Муравей
Жук будет теперь в ОТК.
Имеет он сотни прекрасных идей,
Работа его не легка.
Запомни, я занят и мне недосуг,
И с этого дня, Муравей.
Мне нужен отчёт – сказал грозно Жук,
Отчёт о работе твоей.
Работал весь день весельчак Муравей,
А после отчёты писал.
И вечером Жук в каморке своей,
Их долго и нудно читал.
Но стало Жуку работать невмочь,
Пора обновить инвентарь.
Чтоб в трудном контроле немного помочь,
Был нанят Паук-секретарь.
За новым огромным дубовым столом,
Сидит многорукий Паук.
В костюме он чёрном всегда дорогом,
И смотрит как важный Индюк.
Улыбка сползла с лица Муравья,
Он денно и нощно в трудах.
Но как-то не стало совсем жития,
Проносится день впопыхах.
Хоть Шмель был доволен отчетам Жука,
Но требовал так, же прогноз.
А так как работа сия не легка
В помощницы нанял Стрекоз.
И вот департамент с десяток Стрекоз,
Печатает схемы и план.
А чтобы спокойней начальству жилось,
Стал главным у них Таракан…
С тех пор Муравей раздражительным стал,
Всё чаще пыхтел и бухтел.
Все хуже и дольше отчёты писал,
Работать совсем не хотел.
Служебку Шмелю написал грозный Жук,
В ней стал Муравья он ругать.
Мол, этот бездельник отбился от рук,
Пора что-то уж предпринять.
Шмель понял, что фирме нужен гарант,
Проблем ворох, невпроворот.
Спасителем станет для нас консультант,
Уж он-то все сразу поймёт.
Кузнечик три месяца дебет сводил,
Он складывал и отнимал.
А после Шмелю всё как есть доложил,
На фирме раздут персонал…
И вот наступил сокращения день,
Вмиг весь персонал приутих.
Считаю, что лишний у нас Муравей,
Шмель вынес строгий вердикт…
Вот так вот и в жизни бывает порой,
Коль выпало быть Муравьём.
То штат Тараканов, Жуков и Стрекоз,
Несёшь на горбу ты своём…
Жизненно, чёрт возьми! В мемориз!
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