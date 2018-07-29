Притча…с просторов сети про Шмеля и Муравья и прочих

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Притча…с просторов сети

В конторе одной был директором Шмель,

Он план непосильный давал.

Трудился веселый простой Муравей,

С утра и до ночи пахал.

Директор сказал: « Это что за бардак?»,

Работаешь сам по себе.

Контроль очень важен, возможен ведь брак,

Я взял контролера тебе.

Знакомься скорей, дорогой Муравей

Жук будет теперь в ОТК.

Имеет он сотни прекрасных идей,

Работа его не легка.

Запомни, я занят и мне недосуг,

И с этого дня, Муравей.

Мне нужен отчёт – сказал грозно Жук,

Отчёт о работе твоей.

Работал весь день весельчак Муравей,

А после отчёты писал.

И вечером Жук в каморке своей,

Их долго и нудно читал.

Но стало Жуку работать невмочь,

Пора обновить инвентарь.

Чтоб в трудном контроле немного помочь,

Был нанят Паук-секретарь.

За новым огромным дубовым столом,

Сидит многорукий Паук.

В костюме он чёрном всегда дорогом,

И смотрит как важный Индюк.

Улыбка сползла с лица Муравья,

Он денно и нощно в трудах.

Но как-то не стало совсем жития,

Проносится день впопыхах.

Хоть Шмель был доволен отчетам Жука,

Но требовал так, же прогноз.

А так как работа сия не легка

В помощницы нанял Стрекоз.

И вот департамент с десяток Стрекоз,

Печатает схемы и план.

А чтобы спокойней начальству жилось,

Стал главным у них Таракан…

С тех пор Муравей раздражительным стал,

Всё чаще пыхтел и бухтел.

Все хуже и дольше отчёты писал,

Работать совсем не хотел.

Служебку Шмелю написал грозный Жук,

В ней стал Муравья он ругать.

Мол, этот бездельник отбился от рук,

Пора что-то уж предпринять.

Шмель понял, что фирме нужен гарант,

Проблем ворох, невпроворот.

Спасителем станет для нас консультант,

Уж он-то все сразу поймёт.

Кузнечик три месяца дебет сводил,

Он складывал и отнимал.

А после Шмелю всё как есть доложил,

На фирме раздут персонал…

И вот наступил сокращения день,

Вмиг весь персонал приутих.

Считаю, что лишний у нас Муравей,

Шмель вынес строгий вердикт…

Вот так вот и в жизни бывает порой,

Коль выпало быть Муравьём.

То штат Тараканов, Жуков и Стрекоз,

Несёшь на горбу ты своём…