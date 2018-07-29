КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

продам
Продам 1 комнатную квартиру в \Центре!!
Продам 1 комнатную квартиру на Березовой!
Продам 3х комн. квартиру в Микрорайоне!
Продам 1- комнатную квартиру в Центре!
Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Скончался известный телемагнат Яков Лондон в Новосибирске

Гамова: Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!

Путин: Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба

Умер писатель Владимир Войнович

Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске

На митинге против пенсионной реформы призвали бойкотировать выборы губернатора Новосибирской области

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»

Самое длительное лунное затмение XXI века увидят в Бердске

6,4 млн рублей задолжали за капремонт собственники квартир в Бердске

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


Притча…с просторов сети про Шмеля и Муравья и прочих

Вот так вот и в жизни бывает порой,

Коль выпало быть Муравьём.

29.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал албанец:

Притча…с просторов сети

В конторе одной был директором Шмель,

Он план непосильный давал.

Трудился веселый простой Муравей,

С утра и до ночи пахал.

Директор сказал: « Это что за бардак?»,

Работаешь сам по себе.

Контроль очень важен, возможен ведь брак,

Я взял контролера тебе.

Знакомься скорей, дорогой Муравей

Жук будет теперь в ОТК.

Имеет он сотни прекрасных идей,

Работа его не легка.

Запомни, я занят и мне недосуг,

И с этого дня, Муравей.

Мне нужен отчёт – сказал грозно Жук,

Отчёт о работе твоей.

Работал весь день весельчак Муравей,

А после отчёты писал.

И вечером Жук в каморке своей,

Их долго и нудно читал.

Но стало Жуку работать невмочь,

Пора обновить инвентарь.

Чтоб в трудном контроле немного помочь,

Был нанят Паук-секретарь.

За новым огромным дубовым столом,

Сидит многорукий Паук.

В костюме он чёрном всегда дорогом,

И смотрит как важный Индюк.

Улыбка сползла с лица Муравья,

Он денно и нощно в трудах.

Но как-то не стало совсем жития,

Проносится день впопыхах.

Хоть Шмель был доволен отчетам Жука,

Но требовал так, же прогноз.

А так как работа сия не легка

В помощницы нанял Стрекоз.

И вот департамент с десяток Стрекоз,

Печатает схемы и план.

А чтобы спокойней начальству жилось,

Стал главным у них Таракан…

С тех пор Муравей раздражительным стал,

Всё чаще пыхтел и бухтел.

Все хуже и дольше отчёты писал,

Работать совсем не хотел.

Служебку Шмелю написал грозный Жук,

В ней стал Муравья он ругать.

Мол, этот бездельник отбился от рук,

Пора что-то уж предпринять.

Шмель понял, что фирме нужен гарант,

Проблем ворох, невпроворот.

Спасителем станет для нас консультант,

Уж он-то все сразу поймёт.

Кузнечик три месяца дебет сводил,

Он складывал и отнимал.

А после Шмелю всё как есть доложил,

На фирме раздут персонал…

И вот наступил сокращения день,

Вмиг весь персонал приутих.

Считаю, что лишний у нас Муравей,

Шмель вынес строгий вердикт…

Вот так вот и в жизни бывает порой,

Коль выпало быть Муравьём.

То штат Тараканов, Жуков и Стрекоз,

Несёшь на горбу ты своём…


Похожие записи

  • Нет похожих записей.

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Фото: Помогите, пожалуйста, вернуть кудрявого кота-любимца семьи За кем гналась полиция ночью 29 июля? Огненная трагедия: Три семьи остались без всего после пожара под Бердском

(1) Комментарий

  1. Аноним

    Жизненно, чёрт возьми! В мемориз! :-D

    Thumb up 2 Thumb down 1

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

Газовый настенный котёл за 22000 рублей!
ООО Газовое оборудование
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика