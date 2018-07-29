Фото: Помогите, пожалуйста, вернуть кудрявого кота-любимца семьи

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Ушел из дома и не вернулся…

Помогите, пожалуйста, вернуть кота-любимца семьи, после посещения дачи стал рваться на улицу и, не уследили, удрал…

Крупный черный кот, яркие оранжевые глазища. Особые приметы — необычная шубка — кудрявый.

Кот кастрирован, был на особенном питании.

Живем в центре города около ГУМа, поэтому обращаюсь к жителям соседних домов, позвоните, пожалуйста, если увидите или подобрали нашего котейку.