За кем гналась полиция ночью 29 июля?

В рубрику «Сообщи свои новости» написала

Добрый день, уважаемая редакция, я знаю, вы все знаете))

Сегодня в 4.10 проснулись от сирены полиции, была погоня, я вскочила, только видела ,как пролетела машина (вроде), но звук был как от квадроцикла, и следом полиция, летели так, что в повороте чуть на бок не перевернулись. Живём мы на Радужном, обзор небольшой, и погоня закончилась между Ленина, 10/2 и Ленина, 10/3, ближе к 10-й школе, я слышала потом там крики и слова несколько раз «Ложись, …», если что-то известно, напишите, пожалуйста, одно дело если ловили каких-то мелких хулиганов, но у меня в голове была единственная мысль, как ловили убийцу женщины из Бердска.