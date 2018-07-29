Огненная трагедия: Три семьи остались без всего после пожара под Бердском

16 июля на ул. Черемушной в п. Кирова (Советский район Новосибирска), что на границе с Бердском, произошел пожар, уничтоживший два дома и автомобиль.Информацию «Курьер. Среда. Бердск» подтвердили в управлении МЧС по Новосибирской области.

В результате пожара пострадали два человека. Пожар начался в доме пожилой супружеской пары. По словам соседей, а 86-летний хозяин дома сейчас находится в реанимации. Его супруга, не пережив трагедии, скончалась от сердечного приступа. Семьи, жившие во втором сгоревшем доме не пострадали, так как в момент возгорания находились в другом месте.

-Сгорело полностью все и у нас, и у соседей. Пожар произошел у соседей, на ул. Черемушной, 22. Это поселок Кирова. После пожара потом умерла бабушка от сердечного приступа, — рассказала «Курьер. Среда. Бердск» Анастасия, чей дом сгорел в пожаре. — У нас проблема с мужской одеждой и мужской обувью. В основном, нужна теплая.

Без крова в результате пожара оказались три семьи. Сейчас пострадавшие семьи и неравнодушные соседи проводят сбор вещей в помощь погорельцам. В частности, требуется мужская одежда размера 52-54 и обувь 45 размера, женская одежда размера 46-48 и женская обувь 40 размера. Из бытовой техники погорельцам срочно требуется холодильник.

Горожане, желающие помочь семьям вещами и домашней утварью, могут обратиться по телефону хозяйки одного из сгоревших домов 8-953-890-33-03 (Анастасия). Вещи нужно везти по адресу: ул. Звездная 4, квартира 48.