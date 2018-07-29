Потерялся чихуахуа в районе парка Победы в Бердске

В рубрику «Сообщи свои новости» в воскресенье, 29 июля, написала бердчанка:

— Уважаемые родители, у нас сегодня утром в районе парка Победы потерялась собака породы чихуахуа кремового цвета, кличка Каспер, на шее шлейка черного цвета. Вдруг кто увидит, встретит, сообщите, пожалуйста по телефону 952-905-53-40.