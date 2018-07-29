Скончался известный телемагнат Яков Лондон в Новосибирске

В воскресенье, 29 июля, стало известно о том, что в Новосибирске скончался известный тележурналист Яков Лондон, передает КП.

— Именно он во многом определил, каким является новосибирское телевидение. Очень жесткий в бизнесе, но крайне отзывчивый и всегда готовый оказать поддержку людям ближнего круга. Он жил ярко, мало чего боялся, рисковал, выигрывал и проигрывал, — написал на своей странице в соцсетях Сергей Нешумов, руководитель департамента информационной политики правительства Новосибирской области. — Мало кто мог соперничать с ним в умении принимать нестандартные решения. Мои искренние соболезнования всем родным и близким покойного.

Сибиряки соболезнуют родным и близким Якова Рувимовича:

— Целая эпоха вместе с Яшей ушла. Тоскливо, — написал Дмитрий Малышкин.

— Царствие небесное, вечный покой, — написал Николай Пахомов.

Яков Лондон – один из основателей независимого телевидения в Новосибирске. Телеканалы, им созданные или управляемые, оказывали большое влияние на жизнь города и области, а самого Лондона в свое время называли телемагнатом.

Яков Лондон родился 13 апреля 1964 года, окончил факультет автоматики и вычислительной техники Новосибирского электротехнического института. В 1992 году стал одним из инициаторов создания телекомпании НТН и ее первым директором. В 1995-м выдвинул проект координированного вещания на ряд городов Сибири и создал региональную телекомпанию NTSC. В 1999-2004 годах занимал должность председателя ГТРК «Новосибирск», создавал окружной информационный канал «Сибирь ТВ».

Яков Лондон: «СМИ разделили судьбу рэкетиров»

В 2004 году, контролируя ряд метровых каналов, в том числе НТН-4, Лондон участвовал в выборах мэра Новосибирска, был единственным соперником Владимира Городецкого за все три его срока, кто дошел с ним до второго тура, и только там проиграл, напоминает Тайга.инфо. В настоящее время ООО «Телекомпания НТН» по заказу телекомпании «Регион-ТВ», вещающей на четвёртом канале, готовит еженедельные программы «Точка зрения» с Андреем Жирновым, «Вопреки» и ежедневную «Кстати о погоде», которую ведут известные журналисты Мария Лондон, Анастасия Журавлёва, Артём Роговский, а также руководитель аналитического отдела Тайги.инфо Алексей Мазур.

Пять пуль в январе 1998-го приковали 33-летнего Лондона к инвалидному креслу и поделили его удивительную биографию на до и после. За 20 лет, отпущенных после покушения, он поднялся на Эльбрус, сражался за пост мэра на выборах 2004 года, руководил ГТРК, и навсегда оставил за собой статус главного и единственного телемагната Новосибирска. Яков Лондон будет похоронен на Заельцовском кладбище Новосибирска. Прощание состоится завтра, 30 июля, передает ВН.

О покушении, выборе мести и выборе жизни, о покупке частного самолета и СМИ-рэкетирах, порядочности и мифах, ошибках – пять цитат из лучших интервью Якова Лондона, которые остаются в наследство новосибирским телезрителям.

О покушении, мести и выборе жизни

«Самое сложное – это проблема выбора. Когда есть выбор: жить или не жить – ты можешь решать эту проблему. А когда у тебя нет выбора?.. Я помню этот момент, когда мне в палату принесли сына, которому тогда было месяцев десять. И я понял, что в ближайшие 20 лет у меня нет выбора, с этого все началось. Может быть, если бы у меня была проблема выбора, может я бы и решил проблему, как проще…».

«Все происходит слишком быстро, вы не успеваете осознать, что с вами произошло, и не успеваете даже испугаться. Когда вы хотите таким образом отомстить, получится, что вы отомстите родителям врага, его детям, другим людям, а не ему самому. И не надо брать на себя функции Бога. Только Бог решает, кому когда прийти и уйти»… Так Яков Лондон пояснил, почему отвечает «нет» на вопрос: «Вам хотелось отомстить таким же способом тем, кто на вас покушался»? – заданный Иритой Мининой в программе «Лично знаком» телекомпании «Томское время», эфир 24.01.2017.

«Люди — это многогранный, сложный и достаточно непрочный механизм. Мы живем в такое время, когда элементарная человеческая порядочность требует от человека таких неимоверных усилий, ломки, мужества, что даже требовать от человека элементарной порядочности – уже не всегда имеешь право. Человека можно понять, потому что у него есть дети, родители, проблемы… Поэтому в людях невозможно не ошибаться, в этом жизнь прекрасна – в ошибках и глупостях, которые мы совершаем… Иначе это был бы просто алгоритм».

«Журналистам казалось, что они стали четвертой властью»

Человек невероятного ума, прирожденный лидер, телеакадемик Лондон знал о СМИ и о влиянии масс-медиа на людей едва ли не все.

«СМИ разделили судьбу рэкетиров. Как только журналисты начали брать деньги и шантажировать бизнес, власть — они определили свое будущее. Коррупция в средствах массовой информации и привела к их нынешнему положению. Вот приходит к тебе журналист и говорит — либо купи у меня компромат, либо заплати деньги — я про тебя хорошо напишу. Пока бизнес и власть были слабые — они платили. … Что сделали с рэкетирами, когда бизнес стал крепкий? У них все биты, цепи, ножи отобрали. Рэкетиры куда-то исчезли, стали другими людьми. СМИ сами вырыли себе яму, когда начали увлекаться этим шантажом, этими деньгами. Они начали терять репутацию и дошли до того, что у нас теперь СМИ никто не верит». (Интервью Тайге.инфо 09.12.2010).

«Мы все пришли в журналистику во времена «Взгляда», в романтические времена, когда не было коммерции на ТВ. Мы все пришли, когда журналистам казалось, что они стали четвертой властью. Это самая большая ошибка журналистов, потому что власть должна быть избираема, подконтрольна, кому-то подотчетна и перед кем-то ответственна». («Лично знаком», эфир 24.01.2017).

«В 1996 году на выборах Ельцина Чубайс заплатил акционерам и собственникам двух телеканалов — Борису Березовскому и Владимиру Гусинскому — по тем временам деньги более чем рыночные за то, что СМИ будут поддерживать Бориса Николаевича. Это переломный момент в истории СМИ. Так в России впервые в новейшей истории у СМИ появились нерыночные деньги. И с этого момента СМИ стали зарабатывать не только на рекламе. Появился такой термин: «мотивированная позиция». Если вы помните рекламную кампанию, то ее бюджеты были соизмеримы, а то и превышали в два-три раза рекламные бюджеты средств массовой информации.

С этого момента такие деньги появились на рынке СМИ. На Западе ни одна телекомпания таких денег не взяла бы. Потому что потеря репутации стоит гораздо дороже. Представьте себе — заказная статья в «Вашингтон пост». После этого газету перестают читать, ей перестают доверять. Телекомпания в США участвует в дележе «пирога» из 170 миллиардов долларов от рекламы. Сколько ей надо заплатить, чтоб она отказалась от своей доли? Таких денег нет».

Притча о слоне

В начале 2000-х многих удивила новость о покупке Лондоном частного самолета. В интервью программе «Лично знаком» телемагнат признается, что так ни разу не летал на нем – слишком много возникло сложностей и формальностей. «Мы все живем мифами, которые создаем о себе благодаря СМИ. Если почитать все, что обо мне писали и говорили, мы получим либо несколько очень разных людей, либо получим, как в притче про индийского слона: когда каждый [слепой] столкнулся со своей стороной, потрогал и описал слона совершенно по-разному…». («Лично знаком», эфир 24.01.2017).

Похороны Якова Лондона состоятся в понедельник, 30 июля. Прощание состоится по адресу: ул. Потанинская, 42/1 с 12.00 до 14.00. Похоронят Якова Лондона на Заельцовском кладбище Новосибирска.