Гамова: Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!

Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова прокомментировала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта, пишет Матч ТВ.

– Я предполагала, что будет так, к сожалению, – написала Гамова. – Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава. Но мы же команда. Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее в 2000 году не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл! Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта.