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Гамова: Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!

Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова прокомментировала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта.

29.07.2018 Фото: mrsport.ria.ru 25 коммент.

Гамова: Кому то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира, а кто то получает лишь за выход в ¼ финала!

Завершила Гамова свое послание хэштегом #павелколобков

Двукратный призер Олимпийских игр Екатерина Гамова прокомментировала присвоение игрокам сборной России по футболу званий заслуженных мастеров спорта, пишет Матч ТВ.

– Я предполагала, что будет так, к сожалению, – написала Гамова. – Какое-то странно-разное у нас в стране отношение к достижениям спортсменов! Кому-то чтобы получить звание ЗМС нужно выиграть чемпионат мира или стать призером Олимпийских игр, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала! Мне жаль, что звание ЗМС обесценивают! За наш золотой ЧМ-2010 не все игроки нашей команды получили ЗМС, списали на то, что они игроки не основного состава. Но мы же команда. Своё звание ЗМС я получила после ОИ в Сиднее в 2000 году не будучи игроком стартовой шестерки, но я была в команде, я оттренировалась все сборы и выходила играть тоже, Карл! Это не претензии к ребятам, это большой вопрос к руководителям российского спорта.


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(25) Комментариев

  1. Аноним

    В нынешней рфии норма врагам героя давать и т.д.

    Thumb up 8 Thumb down 3

    • Аноним

      Гамова права в том, что награждать за ЧМ-2018 всю команду НЕТ ПРИЧИН.

      Но, звание Заслуженный мастер спорта России Игнашевич Сергей Николаевич получил в 2005 году как победитель Кубка УЕФА 2004/05 в составе ЦСКА.

      Акинфеев Игорь Владимирович звание Заслуженный мастер спорта России получил в 2005 году как победитель Кубка УЕФА 2004/05 в составе ЦСКА.

      Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    Екатерина права. Награждая футболистов, обесценивают сами награды. Только представьте: где Александр Невский, и где футбол….

    Thumb up 18 Thumb down 2

    • Аноним

      все деньги Российского Спорта отдали игрокам сборной России по футболу

      Thumb up 6 Thumb down 1

    • Аноним

      Орден Александра Невского нужно давать только за военные успехи! Учитывая личность за успехи в случае с преимуществом противника! Например считаю достойными Псковских десантников, ротой сдерживающих несколько тысяч боевиков или 48 пограничников 12-й заставы, принявших бой с 250 душманами.

      Thumb up 17 Thumb down 0

  3. Аноним

    «Это Стена Гейлорда.
    Стена Гейлорда?
    Разве не здорово наконец
    показать твои достижения?
    Посмотри, сколько у тебя наград.
    Это здорово.
    Он мой чемпион.
    Я не знал, что за Девятое место
    дают ленточки.
    Их дают аж до десятого.»
    (из Знакомство с Факерами)

    *CRAZY*

    Thumb up 0 Thumb down 0

  4. Поросёнок Пётр

    «Заслуженный мастер спорта России» — почётное спортивное звание, вопрос о присвоении и лишении звания решается высшим органом по управлению физической культурой и спортом России. Согласно действующему в настоящее время положению, звание присваивается различным чемпионам, но, так же есть пункт «в порядке исключения» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».
    Так, что, вручение ЗМС футболистам, не противоречит положению данной награды.

    Thumb up 3 Thumb down 9

  5. Аноним

    С такой логикой давайте выпускникам 11- классов сразу кандидата наук давать.А че. Не противоречит же. Вот поэтому на западе не верят нашим званиям.

    Thumb up 12 Thumb down 3

  6. Николай

    Вчера смотрел матч «Спартак» с дворовой командой. На поле ЗМС я не увидел, бегали перворяздники у которых мяч в еогах не держится, пас оддать не могут и ударить классно
    по воротам не могут, хотя в стартовом протоколе они числились. С Гамовой согласен в том, что на волне эйфории обесценивается высокое звание.

    Thumb up 12 Thumb down 1

    • Поросёнок Пётр

      Высокое звание чего? Чем отличается кидательница мяча от пинателя оного? Кто такие профессиональные спортсмены? Что полезного они делают для общества? В отличии от врачей, учителей, строителей, инженеров и тд и тп. абсолютно ничего! Профессиональный спорт, это шоу бизнес, люди в нём работают и подвергают себя нагрузкам ради зрелища и большого бабла, порою ооочень большого бабла, непонятно за что и «Высокие звания спорта», просто побрякушки, обесценивать тут совершенно нечего.

      Thumb up 3 Thumb down 2

  7. Ирина

    Путин налево и направо раздаёт звания. Звания обесценились. Особенно Герой России.

    Thumb up 9 Thumb down 2

    • Поросёнок Пётр

      С Героем России согласен, особенно после массовой раздачи сей награды чеченским бандитам, у которых руки по локоть в крови российских солдат и не только.
      Вспоминается прекрасное ;)
      Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве 8)

      Thumb up 5 Thumb down 3

      • Аноним

        Эти люди вернули Чечню России и заслуженно получили звание. А вы что полезного для России сделали? Уверен что вообще ничего, ноль, пустота =)

        Thumb up 2 Thumb down 7

        • Поросёнок Пётр

          Ну да, ну да, вернули, точнее сказать нагнули, поставив на бабки, сперва вырезав почти всё русское население, мне несомненно до такой схемы геройства далеко, тут я полный ноль,соглашусь.

          Thumb up 6 Thumb down 0

          • Аноним

            Интересное кино. Ваши, те люди из 90х, не смогли ничего сделать. Это же при них описанное случилось. Так что кому вы претензии выдвигаете, окститесь =)

            Thumb up 1 Thumb down 4

        • Аноним

          Не упёрлась бы эта чечня .
          Это Ельцина по пьяне перемкнуло 18 летних детишек отправлял на бойню .

          Thumb up 0 Thumb down 2

  8. Аноним

    Ну а что кто собственно хочет в «стране наоборот»? В стране с так называемым «обратным отбором»?

    Само собой всё обесценивается. Всё становится фейком как это нынче говорят. Вся страна по сути стала фейком. И это звание — не исключение, а один из кучи частный случаев.

    Thumb up 1 Thumb down 2

  9. Аноним

    Газпром, Роснефть, Россети отваливают кучу бабла, чтобы наши замечательные спортсмены не уезжали за рубеж, а радовали нас здесь.
    А тысячи самых талантливых ученых, инженеров, программистов уезжают, и это как-то никого особо не волнует.
    *CRAZY*

    Thumb up 4 Thumb down 1

    • Аноним

      Болтовня. За ней кроется факт, что есть страны-пылесосы, которые собирают «человеческий капитал» со всего света.

      Можно сколько угодно это обсасывать в разных видах, как вы это делаете, например.

      Thumb up 1 Thumb down 4

  10. гость

    «есть страны-пылесосы, которые собирают «человеческий капитал» со всего света.»
    а нам то что ж так не свезло, что наш собственный «человеческий капитал » не нужен на родине? )
    если мозги нашей родине не нужны , значит, нашим кремлевским не нужны никакие импортозамещания и высокие технологии.. и нас уже опускают в разряд третьесортных бантустанов ..
    так вот почему азиатам-гастерам так вольготно у нас, родным духом феодализма пахнет …)
    я так понимаю, за выгоду аноним -запутинец — закапиталист родину продаст ..вместе с своей матерью…

    Thumb up 0 Thumb down 0

    • Аноним

      Очередная утомительная спекуляция на теме, одни штампы.

      Что вы сделать можете чтобы Россия перестала быть периферийной страной? Ничего. От слова ничего. Путин пытается, реально ведь пытается, дак вы ж его не любите, причем похоже именно за это :)

      Мир так устроен что есть ядро, как некоторые говорят «капитализма», и оно окружено периферией. В ядро попасть не получается. Оно не расширяется по желанию кого-то там. Так мир этот «капиталистический» устроен.

      Если полностью принять законы этого мира и плыть по течению, то получится оказаться не в ядре, а на периферии. Мы барахтаемся, нас это положение не устраивает, но как из него выбраться ясного пути нет.

      А то что наши едут, причем квалифицированная рабсила а не «беженцы» из Африки и Азии, это говорит о высоком уровне нашего образования.

      Thumb up 0 Thumb down 1

    • Аноним

      «закапиталист родину продаст ..вместе с своей матерью»

      А на это ответ простой, «закоммунисты» не могут обеспечить современный уровень жизни. Тот способ производства, устройство общества в наше время устарели и неприемлемы, не обеспечивают современных потребностей.

      Thumb up 0 Thumb down 1

  11. Аноним

    » У нас дают Звезду Героя за героическое руководство избранием президента, награждают государственной наградой очень высокого уровня руководство одной из самых жестоких ОПГ. Военный, проливающий свою кровь в боях с врагами, оказывается одинаково отмечен с царских холуем, споспешествовавшим тому в сомнительном избрании на очередной срок. Достойный гражданин, имеющий абсолютные и несомненные заслуги перед страной, награждается одним и тем же орденом, что и бандит из девяностых. Особенно пикантно, когда ту же самую награду, что и братку, вручают сотруднику правоохранительных органов, уравнивая их в заслугах перед Отечеством.
    Налицо дичайшая девальвация символов. И Гамова, которая вместе с командой на последнем дыхании приносила стране тяжелейшую победу, и не одну, удивляется совершенно справедливо — вы внесите в положение о награждении званием «Заслуженный мастер спорта» пункт о героизме, проявленном при недостижении итогового результата — тогда никаких вопросов.
    Причина, по которой было принято такое решение, конечно, вполне очевидна. Право на проведение чемпионата мира было передано России в период, когда бюджет захлебывался от незаслуженных денег, а все начинавшиеся проблемы казались пустяком и временным явлением. Руководство страны уже не знало, как потешить свое эго (как в известном стихотворении про бадминтон на комбайнах), и решило одарить холопов зрелищем, а своих друзей — чудовищными деньгами, которые заранее были списаны на безудержное воровство. С воровством получилось удачно, остальное — так-сяк. А за прошедшие годы обстановка в стране настолько ухудшилась, что даже правоверные конформисты стали задаваться неприятными вопросами. Вишенкой на торте стали скандалы, когда уже невозможно было скрывать масштабы украденного — здесь и поклеванная бакланами крыша мегадорогого стадиона, и поплывшие в итоге стадионы в других городах, и фактическая невозможность эксплуатировать невероятно дорогие в постройке (а значит, и в содержании) сооружения, совершенно не соответствующие классу и уровню домашних команд, которым они были якобы предназначены.
    В общем, послевкусие после чемпионата мира отдает какими-то крайне неприятными ощущениями, поэтому руководство страны демонстрирует полное презрение к любому мнению о проведенном мероприятии. Осталось только горстями рассыпать звания Героев всем олигархам, участвовавшим в разграблении миллиардов долларов, отпущенных на увеселение Первого лица. Которому, кстати, этот ваш футбол нафиг не нужен, он там появился пару раз, да и то сугубо протокольно. Собственно, ради этой пары появлений и была затеяна вся безумная затея.» (с)

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