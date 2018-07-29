Скончался известный телемагнат Яков Лондон в Новосибирске
Гамова: Кому-то, чтобы получить звание ЗМС, нужно выиграть чемпионат мира, а кто-то получает лишь за выход в ¼ финала!
Путин: Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба
Умер писатель Владимир Войнович
Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске
На митинге против пенсионной реформы призвали бойкотировать выборы губернатора Новосибирской области
Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»
Самое длительное лунное затмение XXI века увидят в Бердске
6,4 млн рублей задолжали за капремонт собственники квартир в Бердске
Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска
В нынешней рфии норма врагам героя давать и т.д.
8 3
Гамова права в том, что награждать за ЧМ-2018 всю команду НЕТ ПРИЧИН.
Но, звание Заслуженный мастер спорта России Игнашевич Сергей Николаевич получил в 2005 году как победитель Кубка УЕФА 2004/05 в составе ЦСКА.
Акинфеев Игорь Владимирович звание Заслуженный мастер спорта России получил в 2005 году как победитель Кубка УЕФА 2004/05 в составе ЦСКА.
2 0
Екатерина права. Награждая футболистов, обесценивают сами награды. Только представьте: где Александр Невский, и где футбол….
18 2
все деньги Российского Спорта отдали игрокам сборной России по футболу
6 1
Орден Александра Невского нужно давать только за военные успехи! Учитывая личность за успехи в случае с преимуществом противника! Например считаю достойными Псковских десантников, ротой сдерживающих несколько тысяч боевиков или 48 пограничников 12-й заставы, принявших бой с 250 душманами.
17 0
«Это Стена Гейлорда.
Стена Гейлорда?
Разве не здорово наконец
показать твои достижения?
Посмотри, сколько у тебя наград.
Это здорово.
Он мой чемпион.
Я не знал, что за Девятое место
дают ленточки.
Их дают аж до десятого.»
(из Знакомство с Факерами)
0 0
«Заслуженный мастер спорта России» — почётное спортивное звание, вопрос о присвоении и лишении звания решается высшим органом по управлению физической культурой и спортом России. Согласно действующему в настоящее время положению, звание присваивается различным чемпионам, но, так же есть пункт «в порядке исключения» — «за выдающийся вклад в повышение авторитета Российской Федерации и российского спорта на международном уровне, проявленные при этом исключительное мужество и мастерство».
Так, что, вручение ЗМС футболистам, не противоречит положению данной награды.
3 9
С такой логикой давайте выпускникам 11- классов сразу кандидата наук давать.А че. Не противоречит же. Вот поэтому на западе не верят нашим званиям.
12 3
Вы читать не умеете или всё же умеете? Вот официальный документ http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_65500/53ef984e015031136ee0437552ab9c2d42d0d222/
Читайте 4 — 6 пункты.
2 6
Да, эта вроде как прошлая редакция, сейчас действует вот это http://www.zakonprost.ru/content/base/part/607785
11 пункт » в качестве исключения» остался прежним, так что не понимаю, зачем весь этот шум, никаких льгот данное звание вроде не даёт, просто цацка.
1 5
Вчера смотрел матч «Спартак» с дворовой командой. На поле ЗМС я не увидел, бегали перворяздники у которых мяч в еогах не держится, пас оддать не могут и ударить классно
по воротам не могут, хотя в стартовом протоколе они числились. С Гамовой согласен в том, что на волне эйфории обесценивается высокое звание.
12 1
Высокое звание чего? Чем отличается кидательница мяча от пинателя оного? Кто такие профессиональные спортсмены? Что полезного они делают для общества? В отличии от врачей, учителей, строителей, инженеров и тд и тп. абсолютно ничего! Профессиональный спорт, это шоу бизнес, люди в нём работают и подвергают себя нагрузкам ради зрелища и большого бабла, порою ооочень большого бабла, непонятно за что и «Высокие звания спорта», просто побрякушки, обесценивать тут совершенно нечего.
3 2
Путин налево и направо раздаёт звания. Звания обесценились. Особенно Герой России.
9 2
С Героем России согласен, особенно после массовой раздачи сей награды чеченским бандитам, у которых руки по локоть в крови российских солдат и не только.
Вспоминается прекрасное
Герой России Рамзан Кадыров в свое время обвинил другого Героя России, Сулима Ямадаева, в причастности к убийству своего отца, Героя России Ахмада Кадырова. Герой России Сулим Ямадаев убит в Дубае и по обвинению в его убийстве дубайская полиция объявила в международный розыск Героя России Адама Делимханова. Брат убитого Героя России, Руслан Ямадаев, тоже Герой России, ранее убит в Москве
5 3
Эти люди вернули Чечню России и заслуженно получили звание. А вы что полезного для России сделали? Уверен что вообще ничего, ноль, пустота
2 7
Ну да, ну да, вернули, точнее сказать нагнули, поставив на бабки, сперва вырезав почти всё русское население, мне несомненно до такой схемы геройства далеко, тут я полный ноль,соглашусь.
6 0
Интересное кино. Ваши, те люди из 90х, не смогли ничего сделать. Это же при них описанное случилось. Так что кому вы претензии выдвигаете, окститесь
1 4
Не упёрлась бы эта чечня .
Это Ельцина по пьяне перемкнуло 18 летних детишек отправлял на бойню .
0 2
Ну а что кто собственно хочет в «стране наоборот»? В стране с так называемым «обратным отбором»?
Само собой всё обесценивается. Всё становится фейком как это нынче говорят. Вся страна по сути стала фейком. И это звание — не исключение, а один из кучи частный случаев.
1 2
Газпром, Роснефть, Россети отваливают кучу бабла, чтобы наши замечательные спортсмены не уезжали за рубеж, а радовали нас здесь.
А тысячи самых талантливых ученых, инженеров, программистов уезжают, и это как-то никого особо не волнует.
4 1
Болтовня. За ней кроется факт, что есть страны-пылесосы, которые собирают «человеческий капитал» со всего света.
Можно сколько угодно это обсасывать в разных видах, как вы это делаете, например.
1 4
«есть страны-пылесосы, которые собирают «человеческий капитал» со всего света.»
а нам то что ж так не свезло, что наш собственный «человеческий капитал » не нужен на родине? )
если мозги нашей родине не нужны , значит, нашим кремлевским не нужны никакие импортозамещания и высокие технологии.. и нас уже опускают в разряд третьесортных бантустанов ..
так вот почему азиатам-гастерам так вольготно у нас, родным духом феодализма пахнет …)
я так понимаю, за выгоду аноним -запутинец — закапиталист родину продаст ..вместе с своей матерью…
0 0
Очередная утомительная спекуляция на теме, одни штампы.
Что вы сделать можете чтобы Россия перестала быть периферийной страной? Ничего. От слова ничего. Путин пытается, реально ведь пытается, дак вы ж его не любите, причем похоже именно за это
Мир так устроен что есть ядро, как некоторые говорят «капитализма», и оно окружено периферией. В ядро попасть не получается. Оно не расширяется по желанию кого-то там. Так мир этот «капиталистический» устроен.
Если полностью принять законы этого мира и плыть по течению, то получится оказаться не в ядре, а на периферии. Мы барахтаемся, нас это положение не устраивает, но как из него выбраться ясного пути нет.
А то что наши едут, причем квалифицированная рабсила а не «беженцы» из Африки и Азии, это говорит о высоком уровне нашего образования.
0 1
«закапиталист родину продаст ..вместе с своей матерью»
А на это ответ простой, «закоммунисты» не могут обеспечить современный уровень жизни. Тот способ производства, устройство общества в наше время устарели и неприемлемы, не обеспечивают современных потребностей.
0 1
» У нас дают Звезду Героя за героическое руководство избранием президента, награждают государственной наградой очень высокого уровня руководство одной из самых жестоких ОПГ. Военный, проливающий свою кровь в боях с врагами, оказывается одинаково отмечен с царских холуем, споспешествовавшим тому в сомнительном избрании на очередной срок. Достойный гражданин, имеющий абсолютные и несомненные заслуги перед страной, награждается одним и тем же орденом, что и бандит из девяностых. Особенно пикантно, когда ту же самую награду, что и братку, вручают сотруднику правоохранительных органов, уравнивая их в заслугах перед Отечеством.
Налицо дичайшая девальвация символов. И Гамова, которая вместе с командой на последнем дыхании приносила стране тяжелейшую победу, и не одну, удивляется совершенно справедливо — вы внесите в положение о награждении званием «Заслуженный мастер спорта» пункт о героизме, проявленном при недостижении итогового результата — тогда никаких вопросов.
Причина, по которой было принято такое решение, конечно, вполне очевидна. Право на проведение чемпионата мира было передано России в период, когда бюджет захлебывался от незаслуженных денег, а все начинавшиеся проблемы казались пустяком и временным явлением. Руководство страны уже не знало, как потешить свое эго (как в известном стихотворении про бадминтон на комбайнах), и решило одарить холопов зрелищем, а своих друзей — чудовищными деньгами, которые заранее были списаны на безудержное воровство. С воровством получилось удачно, остальное — так-сяк. А за прошедшие годы обстановка в стране настолько ухудшилась, что даже правоверные конформисты стали задаваться неприятными вопросами. Вишенкой на торте стали скандалы, когда уже невозможно было скрывать масштабы украденного — здесь и поклеванная бакланами крыша мегадорогого стадиона, и поплывшие в итоге стадионы в других городах, и фактическая невозможность эксплуатировать невероятно дорогие в постройке (а значит, и в содержании) сооружения, совершенно не соответствующие классу и уровню домашних команд, которым они были якобы предназначены.
В общем, послевкусие после чемпионата мира отдает какими-то крайне неприятными ощущениями, поэтому руководство страны демонстрирует полное презрение к любому мнению о проведенном мероприятии. Осталось только горстями рассыпать звания Героев всем олигархам, участвовавшим в разграблении миллиардов долларов, отпущенных на увеселение Первого лица. Которому, кстати, этот ваш футбол нафиг не нужен, он там появился пару раз, да и то сугубо протокольно. Собственно, ради этой пары появлений и была затеяна вся безумная затея.» (с)
0 0