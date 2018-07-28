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Что за компания с флагами ЛГБТ ходит по Бердску?

Это что такое было?

28.07.2018 6 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал в недоумении:

На днях видел копанию молодых людей — человек 6-7, возрасту девушек и юношей — 15-17 лет, ходили по ул.Ленина с двумя-тремя флагами ЛГБТ. Это что такое было?


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(6) Комментариев

  1. Т-Яна

    Посмотрела в интернете, информации много.. ЛГБТ — лесбиянки, геи, бисексуалы, трансгендеры — их движение, требования и пр…

    Thumb up 2 Thumb down 0

  2. Аноним

    https://www.google.ru/search?newwindow=1&source=hp&ei=7YhcW6HoAonVsAG395vADA&q=%D0%BB%D0%B3%D0%B1%D1%82+%D1%8D%D1%82%D0%BE&oq=%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2++&gs_l=psy-ab.1.0.0l3j0i131k1j0l6.2337.9609.0.13426.130.21.0.0.0.0.280.1545.0j9j1.11.0….0…1c.1.64.psy-ab..128.2.457.6..35i39k1.177.doZaguKfvv0

    Что там за шум на улице, Бэрримор?
    — Это гей-парад, сэр.
    — И чего же они требуют, Бэрримор?
    — Однополой любви, сэр.
    — Им разве кто-то запрещает?
    — Нет, сэр.
    — Так почему же всё-таки они шумят?
    — П***сы, сэр.

    Thumb up 4 Thumb down 1

  3. Эрвин

    Какой лгбт, блаженные? Это флаг движения за мир. Они похожи но различия есть. Деревня, блин.

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    • Гость

      Да делать нечего что ли, в нашей деревне, знать разницу между активистами движения за мир и активистами за другими движениями. :-D

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      • Эрвин

        Радуга прекрасна, Никто же не смотрит на небо после грозы со словами : Опять лгбт пропаганду разводят. Хотя… Бердск, знаете ли…. :-D

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  4. Аноним

    Если депутат из ЕР выйдет с флагом ЕР, мы тоже будем настороже))

    Андрею Макарову припомнили кличку Таня
    — Это алчность тех, кто вообще не хочет платить никаких налогов, — так глава комитета Госдумы по бюджету и налогам ответил критикам повышения НДС с 18 до 20 процентов
    Это тот же человек, который недавно утверждал: «Главное, надо понять: у нас денег как грязи. Только их неэффективно используют».

    По слухам, является одним из ведущих думских гей-лоббистов; по словам журналиста Александра Невзорова, в высокопоставленных гей-кругах Макаров известен под кличкой «Танечка» или «Таня» (как рассказывал Невзоров, «В Госдуме есть интересные моменты. К примеру, известный адвокат Макаров идёт по проходу зала, а кто-то из думских хулиганов кричит: «Таня!». И он оборачивается!»), а тогдашний корреспондент Радио «Свобода» Марк Дейч в 1993 написал, что Макаров был платным сексотом КГБ под кличкой «Татьяна»

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