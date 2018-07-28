Путин: Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба

Президент России Владимир Путин считает, что Крещение Руси стало отправной точкой развития российской государственности.

«Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего, духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами», — сказал глава государства на торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси. Путин признал, что такое становление было непростым. «Но православие сделало то, чего раньше не было, — оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, к добру и любви», — отметил президент.

По его мнению, «этот призыв был услышан: Крещение Руси открыло ее народам подлинные нравственные, духовные ориентиры». Глава государства назвал Крещение Руси «ключевым, поворотным этапом нашей истории, событием цивилизационного масштаба, преображающей духовной силы», которое «определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на все мировое развитие».

«Мы традиционно отмечаем это событие как большой праздник, с глубоким почитанием наших предков, проявивших мудрость и великое предвидение, открывших эпоху, которой все мы принадлежим и поныне», — подчеркнул Путин.

Он обратил внимание на то, что «Крещение Руси неразрывно связано с именем святого равноапостольного князя Владимира». «Он сделал этот решающий выбор, стал проводником веры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших древнюю Русь», — сказал Путин. «Воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом. Под его водительством строились церкви и монастыри, города, школы, библиотеки», — констатировал президент.

Сохранение духовного наследия

Президент также считает важной заботу современного российского общества об упрочении нравственных опор, отмечает огромную роль в этом благотворителей, просветителей и всех неравнодушных граждан, а также Русской православной церкви.

Путин напомнил о словах Льва Гумилева, который отмечал, что Крещение дало нашим предкам высшую свободу — свободу выбора между добром и злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю. Народы, принявшие христианские истины как свои, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, «который не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину», подчеркнул президент РФ.

По его словам, это величайшее духовное наследие неподвластно времени. «Наш священный долг — сохранять и преумножать его для будущих поколений. Очень важно, что современное общество заботится об упрочении нравственных опор, огромная роль здесь принадлежит благотворительным, просветительским организациям, всем ответственным и неравнодушным гражданам нашей страны и, конечно, Русской православной церкви, которая никогда не прекращала свое подвижническое служение», — сказал Путин.

Он заявил о признательности Церкви за неустанные молитвы о России, о ее народе, о соотечественниках за рубежом, о наших соседях и братьях — во имя мира, согласия и добра. Путин поздравил верующих с праздником 1030-летия Крещения Руси и Днем памяти святого князя Владимира, пожелав всем благополучия и успеха.

Источник: ТАСС