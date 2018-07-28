Путин: Крещение Руси — событие цивилизационного масштаба

Праздничный крестный ход по случаю 1030-летия Крещения Руси направился по окончании Божественной литургии из Кремля к памятнику святого князя Владимира на Боровицком холме
Президент России Владимир Путин считает, что Крещение Руси стало отправной точкой развития российской государственности.
«Крещение — это отправная точка становления и развития российской государственности, настоящего, духовного рождения наших предков, определения их идентичности, самосознания, расцвета национальной культуры и образования, развития многоплановых связей с другими странами», — сказал глава государства на торжествах по случаю 1030-летия Крещения Руси. Путин признал, что такое становление было непростым. «Но православие сделало то, чего раньше не было, — оно обратилось к человеку, к его совести и к его душе, обратилось с вечным призывом к милосердию, к добру и любви», — отметил президент.
По его мнению, «этот призыв был услышан: Крещение Руси открыло ее народам подлинные нравственные, духовные ориентиры». Глава государства назвал Крещение Руси «ключевым, поворотным этапом нашей истории, событием цивилизационного масштаба, преображающей духовной силы», которое «определило дальнейший многовековой путь России, оказало влияние на все мировое развитие».
«Мы традиционно отмечаем это событие как большой праздник, с глубоким почитанием наших предков, проявивших мудрость и великое предвидение, открывших эпоху, которой все мы принадлежим и поныне», — подчеркнул Путин.
Он обратил внимание на то, что «Крещение Руси неразрывно связано с именем святого равноапостольного князя Владимира». «Он сделал этот решающий выбор, стал проводником веры, увидел в ней нравственную опору, красоту, свет истины и добродетели, основу для обновления жизни, для укрепления сплоченности, общности народов, населявших древнюю Русь», — сказал Путин. «Воин, прошедший жестокие битвы и испытания, Владимир стал созидателем, просветителем, творцом. Под его водительством строились церкви и монастыри, города, школы, библиотеки», — констатировал президент.
Сохранение духовного наследия
Президент также считает важной заботу современного российского общества об упрочении нравственных опор, отмечает огромную роль в этом благотворителей, просветителей и всех неравнодушных граждан, а также Русской православной церкви.
Путин напомнил о словах Льва Гумилева, который отмечал, что Крещение дало нашим предкам высшую свободу — свободу выбора между добром и злом, а победа православия подарила Руси тысячелетнюю историю. Народы, принявшие христианские истины как свои, смогли достичь небывалых высот в политике, искусстве, литературе, науках и хозяйственной деятельности, получили колоссальный опыт единения, «который не один раз спасал, укреплял и поддерживал на самых суровых исторических переломах нашу Родину», подчеркнул президент РФ.
По его словам, это величайшее духовное наследие неподвластно времени. «Наш священный долг — сохранять и преумножать его для будущих поколений. Очень важно, что современное общество заботится об упрочении нравственных опор, огромная роль здесь принадлежит благотворительным, просветительским организациям, всем ответственным и неравнодушным гражданам нашей страны и, конечно, Русской православной церкви, которая никогда не прекращала свое подвижническое служение», — сказал Путин.
Он заявил о признательности Церкви за неустанные молитвы о России, о ее народе, о соотечественниках за рубежом, о наших соседях и братьях — во имя мира, согласия и добра. Путин поздравил верующих с праздником 1030-летия Крещения Руси и Днем памяти святого князя Владимира, пожелав всем благополучия и успеха.
Источник: ТАСС
НВР- А зачем это представлять, если на Руси до христанства была совершенно другая религия, которую уничтожили с помощью христианства.
https://www.youtube.com/watch?v=mLhT-xXg35Q
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Уже и владимир стал святым , а что он сделал для этого ?
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Заслуги))
…отец князя Владимира великий князьСвятослав презирал христианство прекрасно понимая его сущность. Однозначны его слова: «Вера христианска — уродство есть»…
http://dokumentika.org/religiya/kreschenie-rusi-iudeizatsiya—kak-eto-bilo-ne-ofitsialnaya-tochka-zreniya
Летописные свидетельства о насильственном крещении Руси
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«Крестил Русь огнём и мечом» или, говоря простым языком, массово убивал русских. По крайней мере тех из них, кто был непокорен, имел какое-то своё мнение. И так из русских получились «россияне». Ну эти, которые вон ходят «голосуют» за «лишь бы не было войны».
Ну а раз он, Владимир, это делал — значит святой. Как иначе-то?
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…На широких стогнах, в ночных кострах
Жгли языческое «чернокнижие».
Все, что русский люд испокон веков
На бересте чертил глаголицей,
Полетело чохом в гортань костров,
Осененной царьградской троицей.
И сгорали в книгах берестяных
Дива дивные, тайны тайные,
Заповеданный голубиный стих
Травы мудрые, звезды дальние.
(Игорь Кобзев)
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не спорю, заповеди Христа сами по себе прекрасны — возлюби, не убий, не укради и т.д..
но кремлевские то поступают совсем иначе…
у них не заповеди, а понятия из бандитских 90х если судить по реальным делам …и понты ..
и где тут Бог ,а где церковь и Кремль ?
как говорил один батюшка на сами знаете кого ) — он лицемер…)
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Россия не выбирала, выбрал тогдашний несменяемый дядя Вова, по вполне понятным геополитическим причинам, а простым гражданам, оставалось только смириться и начать верить в еврейское божество, ибо административно-кроваво-карательные процедуры не оставляли иного выбора, некоторые верить однако не хотели, судьба их печальна, времена были суровые А в целом, вся эта показушная, казённая религиозная хрень в 21 веке, ничего кроме отторжения не вызывает, ну, а вся эта свора бывших коммунистов-кгбешников со свечками и иконами, просто картина маслом и очередное доказательство того, что бога нет
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Чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакало. Где рабочие места и много в России других проблем, а он о крещении Руси средневековье.
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Заняться видимо не чем.
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