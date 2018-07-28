Почему США уничтожают Сирию?

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Понятно же — регион стоит на нефти и газе. Есть непокорные страны, такие как Иран и Сирия. Непокорность в том, что не согласны на проценты за добычу углеводородов от ТНК (впрочем как и теперешняя Россия). Несогласны с выбором потребителей нефти и газа по демпинговым ценам (Китай). Нет полного контроля за политикой этих государств. Население стран растёт слишком быстро, отвлекая всё большие ресурсы. Угроза «брату» Израилю проявляется всё отчётливее. Наконец — надо же на деле проводить политику «управляемого хаоса»…
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Автор выключи телевизор.
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Согласен с Анонимом Посмотрите кадры из Сирии—идет война уже несколько лет а ихние тетки имеют кучу детей 2-3 лет и даже грудничков Вот амеры их и «прореживают»
А Россия зашла туда что б испытать новое оружие и что б пустили за стол к большим дядькам
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На войну деньги есть, а на пенсионеров нет. Чтобы шли на пенсию и сразу умирали.
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В Сирии по 10 детей имеют. А наше руководство ещё их кормит, лечит. А на своих людей денег нет.
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Может и правильно, что прорежать надо.
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Не поддерживаю ни одну из сторон. Своих жалко.
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Если взглянуть на историю за последние 2500 лет, на территории современной Сирии никогда не было мирных времён, постоянные войны, нашествия различных воинственных племён, резня, кровища и прочий сопутствующий антураж и это заметьте, за долго до появления США А в 20 веке, к кровавому сирийскому веселью добавились французы, там и Советский Союз со Штатами подтянулись, потом всякие перевороты и резня, резня, резня в Хаме, кровища рекой и трупы горами.
Надо напомнить, что папа нашего друга Башара, так же пришёл к власти путём переворота.
Ну, вы понимаете да, бессмысленно задаваться вопросом, почему в Сирии сейчас не спокойно
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От редакции: Если вы будете писать более корректно и без разжигания межнациональной розни, вас будут публиковать, в противном случае — нет
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А в чем межнациональная рознь? Или курьеру, не нравиться как автор америкосов, пришторил
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Кто-то пересмотрел киселя
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