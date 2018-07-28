Почему США уничтожают Сирию?

В рубрику «Сообщи свои новости» написалСтранно, что полмира не видит, как Украина сходит с ума. И превращается в болото. Зато конгресс амеров так упорото всем внушает — Россия враг №! 1! Эти клоуны просто бабло на этом зарабатывают десятилетиями. И внукам мечтают оставить этот переходящий «бизнес-план». Справочка: — Америка не отправила народу Сирии ни одного килограмма гум.помощи. Зато, сделала всё, чтобы уничтожить эту страну.

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