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Почему США уничтожают Сирию?

И внукам мечтают оставить этот переходящий «бизнес-план».

28.07.2018 10 коммент.

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Вит:
Странно, что полмира не видит, как Украина сходит с ума. И превращается в болото.  Зато конгресс амеров так упорото всем внушает — Россия враг №! 1! Эти клоуны просто бабло на этом зарабатывают десятилетиями. И внукам мечтают оставить этот переходящий «бизнес-план». Справочка: — Америка не отправила народу Сирии ни одного килограмма гум.помощи. Зато, сделала всё, чтобы уничтожить эту страну.

От редакции: Если вы будете писать более корректно и без разжигания межнациональной розни, вас будут публиковать, в противном случае — нет.


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(10) Комментариев

  1. Аноним

    Понятно же — регион стоит на нефти и газе. Есть непокорные страны, такие как Иран и Сирия. Непокорность в том, что не согласны на проценты за добычу углеводородов от ТНК (впрочем как и теперешняя Россия). Несогласны с выбором потребителей нефти и газа по демпинговым ценам (Китай). Нет полного контроля за политикой этих государств. Население стран растёт слишком быстро, отвлекая всё большие ресурсы. Угроза «брату» Израилю проявляется всё отчётливее. Наконец — надо же на деле проводить политику «управляемого хаоса»… =)

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  2. Гость

    Автор выключи телевизор.

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  3. Аноним

    Согласен с Анонимом Посмотрите кадры из Сирии—идет война уже несколько лет а ихние тетки имеют кучу детей 2-3 лет и даже грудничков Вот амеры их и «прореживают»
    А Россия зашла туда что б испытать новое оружие и что б пустили за стол к большим дядькам

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  4. Ирина

    На войну деньги есть, а на пенсионеров нет. Чтобы шли на пенсию и сразу умирали.

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  5. Ирина

    В Сирии по 10 детей имеют. А наше руководство ещё их кормит, лечит. А на своих людей денег нет.

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  6. Ирина

    Может и правильно, что прорежать надо.

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  7. Ирина

    Не поддерживаю ни одну из сторон. Своих жалко.

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  8. Поросёнок Пётр

    Если взглянуть на историю за последние 2500 лет, на территории современной Сирии никогда не было мирных времён, постоянные войны, нашествия различных воинственных племён, резня, кровища и прочий сопутствующий антураж и это заметьте, за долго до появления США ;) А в 20 веке, к кровавому сирийскому веселью добавились французы, там и Советский Союз со Штатами подтянулись, потом всякие перевороты и резня, резня, резня в Хаме, кровища рекой и трупы горами.
    Надо напомнить, что папа нашего друга Башара, так же пришёл к власти путём переворота.
    Ну, вы понимаете да, бессмысленно задаваться вопросом, почему в Сирии сейчас не спокойно *PARDON*

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  9. Аноним

    От редакции: Если вы будете писать более корректно и без разжигания межнациональной розни, вас будут публиковать, в противном случае — нет
    ===============================================
    А в чем межнациональная рознь? Или курьеру, не нравиться как автор америкосов, пришторил :-D

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  10. Аноним

    Кто-то пересмотрел киселя

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