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Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске

Начало в 10:00 в Городском парке культуры и отдыха возле памятника Морякам.

28.07.2018 Фото: Курьер.Среда.Бердск Один комментарий

Митинг в честь Дня ВМФ пройдет 29 июля в Бердске

Капитан III ранга Вадим Назимов

29 июля в 10:00 в Городском парке культуры и отдыха возле памятника Морякам состоится городской торжественный митинг, посвященный памятной дате Дню Военно-Морского Флота России.


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    Как несостоявшийся моряк, поздравляю всех состоявшихся! Будьте здравы! *OK*

    Thumb up 2 Thumb down 0

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