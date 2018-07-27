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Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме «Бердск-Центральный»

Информация о том, что 440 га земли Минобороны под аэродромом отдадут для жилой застройки не подтвердилась. Бердчанам не стоит опасаться падения самолета на дома.(ФОТО)

27.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой 3 коммент.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Самолеты АМ-28 и АМ-2 уже год находятся на стояночном месте аэродрома «Бердск-Центральный»

В Бердске ходят слухи о том, что работа центрального аэродрома прекращена, а землю отдадут под застройку многоэтажками. Василий Гусев, начальник МТО аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июля рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что этого не произойдет.

— Земля аэродрома принадлежит Министерству обороны РФ, имеет военное назначение. Никто ее не отдаст, — с полной уверенностью заявил Василий Юрьевич.

Он сообщил «Курьер. Среда. Бердск», что сейчас администрация аэродрома ждет документы из Москвы, разрешающие возобновить полеты. Предположительно после 2 августа желающие смогут подняться в небо и спрыгнуть с парашютом, как и прежде.

Работа аэродрома была приостановлена после трагической смерти летчика-инструктора Сергея Дадыкина, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».  Уже год на аэродроме «Бердск-Центральный» спортсмены не прыгают с парашютами, в небо не поднимаются планеры.

«Курьер. Среда. Бердск» писал, что комиссия экспертов СибНИА им. Чаплыгина провела расследование крушения самолета Wilga-35А под управлением Сергея Дадыкина и установила ее причину: заклинила система управления самолета из-за выкрутившейся шпильки весовой компенсации.

В связи с трагическими событиями прошлого года, многие жители частного сектора в Южном микрорайоне обеспокоены тем, что в любой момент на их дома может упасть самолет. Начальник МТО аэродрома рассказал, что протяженность взлетной полосы составляет 1,5 километра. Территория аэродрома отделена от жилого сектора оврагами. Кроме того взлет и посадка самолетов и парашютистов происходит в противоположной от жилых домов стороне. Опасаться бердчанам нечего.

Аэродром построен во время Великой Отечественной войны, здесь самая высока точка. Немало военной техники приземлялось на посадочную полосу с уникальным природным дренажным покрытием. Многие годы право на пользование землей Минобороны принадлежит Новосибирскому авиационно-спортивному клубу ДОСААФ.

— Раньше здесь стояли военные гарнизоны, располагался вертолетный полк. Подразделения афганских самолетов приземлялись и взлетали с аэродрома, даже самолеты из Чехии здесь побывали, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Василий Гусев.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Самолет ТУ-104А приземлился на грунтовую полосу аэродрома «Бердск-Центральный» 27 июня 1978 года

Главным украшением аэродрома на протяжении 40 лет является самолет ТУ-104А, который приземлился на посадочную полосу Бердска. Сейчас инициативная группа проводит работы по его восстановлению.

Полеты возобновят со 2 августа на аэродроме Бердск Центральный

Бердский аэродром примыкает к жилым кварталам


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(3) Комментариев

  1. Аноним

    «Бердчанам не стоит опасаться падения самолета на дома.(ФОТО)»

    Правильно! Сколько не опасайся падающего самолета — это точно не спасет!

    Thumb up 2 Thumb down 4

  2. Ден

    Помню пацанами там лазили много техники стояло и вертолеты и самолеты разные

    Thumb up 4 Thumb down 0

  3. Смотрящий

    УРАААА! Аэродрому жить, это наше детство, это будущее наших детей — интерес к авиации может быть подстегнет. Надо давно назвать планерный клуб в честь его основателя Валерия Рыцарева. Тем кто боится самолетов и планеров — отвечу словами дяди Валеры — » Не ссыте отцы , все будет ок» — произнесено им рабочим с которыми он начинал строить планерный клуб ( не было не денег , ни чего — голый энтузиазм)

    Thumb up 5 Thumb down 1

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