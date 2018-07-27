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Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Строительство долгожданных школы и детского сада началось. Мэр назвал это историческим моментом для Бердска. На сооружение соцобъектов потратят 700 млн рублей.

27.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Марины Волковой Нет комментариев

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Автогрейдерист метр за метр снимает грунт с земли, предназначенной под строительства школы и детсада

Сегодня, 27 июля, бульдозер Бердского строительного треста, выигравшего аукцион на строительство школы и детсада в Южном микрорайоне Бердска, приступил к работам по снятию грунта с участка земли в 1,3 га. Общая стоимость строительства двух объектов — 700 миллионов рублей.

По словам начальника строительного участка БСТ Дмитрия Пичугина, планируется установить забор вокруг стройплощадки и усилить охрану. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин назвал начало строительства «историческим событием».

— Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг.

Школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а детский сад на 220 мест распахнет свои двери на год раньше.

В пятницу вбит первый условный колышек в строительство долгожданных объектов для жителей Южного. Школа и детсад позволят разгрузить переполненные микрорайоновские образовательные учреждения. Последнюю школу в Бердске построили ровно 30 лет назад — №13 в 1988-м. С того времени город приобрел статус большого, поскольку его население перевалило 100-тысячный рубеж.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» строители, снятый грунт останется на стройплощадке для дальнейшего использования.

 

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Начало строительству положено: школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска


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