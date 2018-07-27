Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Сегодня, 27 июля, бульдозер Бердского строительного треста, выигравшего аукцион на строительство школы и детсада в Южном микрорайоне Бердска, приступил к работам по снятию грунта с участка земли в 1,3 га. Общая стоимость строительства двух объектов — 700 миллионов рублей.

По словам начальника строительного участка БСТ Дмитрия Пичугина, планируется установить забор вокруг стройплощадки и усилить охрану. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин назвал начало строительства «историческим событием».

— Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг.

Школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а детский сад на 220 мест распахнет свои двери на год раньше.

В пятницу вбит первый условный колышек в строительство долгожданных объектов для жителей Южного. Школа и детсад позволят разгрузить переполненные микрорайоновские образовательные учреждения. Последнюю школу в Бердске построили ровно 30 лет назад — №13 в 1988-м. С того времени город приобрел статус большого, поскольку его население перевалило 100-тысячный рубеж.

Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» строители, снятый грунт останется на стройплощадке для дальнейшего использования.