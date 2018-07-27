Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска

Автогрейдерист метр за метр снимает грунт с земли, предназначенной под строительства школы и детсада
Сегодня, 27 июля, бульдозер Бердского строительного треста, выигравшего аукцион на строительство школы и детсада в Южном микрорайоне Бердска, приступил к работам по снятию грунта с участка земли в 1,3 га. Общая стоимость строительства двух объектов — 700 миллионов рублей.
По словам начальника строительного участка БСТ Дмитрия Пичугина, планируется установить забор вокруг стройплощадки и усилить охрану. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» мэр Бердска Евгений Шестернин назвал начало строительства «историческим событием».
— Я счастлив тому, что наступил поистине исторический момент — жители Южного микрорайона так долго ждали детский сад и школу. Они получат образовательные учреждения в установленные сроки, — прокомментировал Евгений Анатольевич во время инспекции стройплощадки в четверг.
Школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году, а детский сад на 220 мест распахнет свои двери на год раньше.
В пятницу вбит первый условный колышек в строительство долгожданных объектов для жителей Южного. Школа и детсад позволят разгрузить переполненные микрорайоновские образовательные учреждения. Последнюю школу в Бердске построили ровно 30 лет назад — №13 в 1988-м. С того времени город приобрел статус большого, поскольку его население перевалило 100-тысячный рубеж.
Как сообщили «Курьер. Среда. Бердск» строители, снятый грунт останется на стройплощадке для дальнейшего использования.
Начало строительству положено: школа на 1100 мест должна быть введена в эксплуатацию уже в 2020 году
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