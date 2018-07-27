Рекордное число протестных подписей собрали на пикете против пенсионной реформы в Бердске

27 июля у Городского дома культуры Бердска прошел пикет против повышения пенсионного возраста. Это уже далеко не первая протестная акция, организованная бердскими коммунистами. Несколько десятков человек собрались с лозунгами и флагами у памятника Ленину, чтобы выразить свое «нет» резонансному законопроекту.

Начало пикета было запланировано на 12:00, но по каким-то причинам организация немного задержалась. Люди собрались к 12:20. Пикет, в отличии от митинга, не сопровождается громкими выступлениями на сценах и непрекращающимся скандированием протестных лозунгов, однако возможность высказаться была. На обычном митинге участники с лозунгами слушают заготовленные пламенные речи общественных активистов и партийных деятелей. На площадке перед ГДК активное обсуждение и осуждение инициативы правительства шло прямо в толпе. Люди собирались в небольшие группки и изъясняли свою позицию друг другу и прохожим, интересующимся происходящим. Дискуссия не прекращалась ни на минуту.

Автор видео Михаил Зюков



-Власть проводит сценическую разборку с народом. Вы сами посудите. Сейчас президент объявляет, что количество работающих и пенсионеров сравнивается. А где же 25 миллионов рабочих мест, которые обещал президент в майских указах еще в двенадцатом году. Кто их создает? Где новое производство? — негодует Василий Печковский, пенсионер-экономист. — Наше производство, которым гордился Бердск, практически уничтожено. И так по всей стране. Это политика государства — уничтожать все, что было нажито советской властью. А теперь этим законопроектом хотят изжить людей. Чтобы бороться с бедностью, они уничтожают бедных.

В отличие от Новосибирска, где на акции протеста выходят в основном люди среднего возраста, в Бердске основная масса протестующих — пенсионеры-коммунисты. Это люди с активной жизненной позицией и четкой точкой зрения на внутриполитическую ситуацию в стране.

— Люди умирают рано. Молодежь еще не ощущает этого, а мы знаем. На женщине в 63 года все держится. Я дочери смогла помочь внуков вырастить, а она своим — уже не сможет. Это 63 года! Представляете, человек после 50 уже начинает рассыпаться. Единицы только будут пенсию получать здоровье-то у единиц, — поделилась с «Курьер. Среда. Бердск» горожанка Альбина. — А мужчины тем более умирают рано. Я считаю, что это очень много. Проблемы большие у нас.

Бердские протестующие собирали подписи против законопроекта. По словам первого секретаря горкома КПРФ Бердска Сергея Бессонова, в этот раз было собрано рекордное количество подписей. 164 человека выказали протест против пенсионной реформы в письменном виде.

-В первый раз так много собрали. Раньше максимум был около 120. Когда требуется за что-то проголосовать обычно собираем не больше 30. Но сегодня было собран рекорд, — делится Сергей Бессонов.

Этот пикет — преддверие завтрашнего митинга, что пройдет в Новосибирске перед зданием ГПНТБ. Организаторы пикета настойчиво призывали всех участников акции высказать протест 28 июля на площади у ГПНТБ. Главный критерий успеха протеста — его массовость и активность. В Новосибирске прошло уже семь протестных акций, количество людей на которых неуклонно падает. Субботнимим митингом КПРФ собирается привлечь внимание верховной власти к мнению простых россиян.

Напомним, что законопроект, подразумевающий увеличение пенсионного возраста с 60 до 65 лет для мужчин и с 55 до 63 лет для женщин, был внесен Дмитрием Медведевым в Государственную Думу 16 июля и принят в первом чтении 19 июля. Второе и третье чтение законопроекта назначены на осень этого года.

Как комментировал «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов, по его мнению, принятие закона о повышении пенсионного возраста перенесут на год — под давлением протестов общественности.