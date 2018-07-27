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В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян

А 3% россиян полагают, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят всех в заблуждение.

27.07.2018 Фото: Википедия Один комментарий

В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян

Астронавты Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Армстронг стал первым человеком, ступившим на ее поверхность

Более половины россиян (57%) не верят, что в 1969 году американские астронавты высадились на Луне, и полагают, что власти США фальсифицировали материалы об экспедиции. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМа, поступившие в РБК.

Отмечается, что 65% людей, не верящих в правдивость высадки, имеют среднее образование. В том, что американцы действительно были на Луне, уверены 24% опрошенных.

Астронавты Нил Армстронг и пилот Эдвин Олдрин посадили модуль корабля «Аполлон-11» на поверхность Луны 20 июля 1969 года. Армстронг стал первым человеком, ступившим на ее поверхность.

Также опрос ВЦИОМа показал, что 45% россиян верят в существование инопланетян. Еще 42% респондентов думают, что пришельцы не посещают Землю или их не существует.

Абсолютное большинство участников опроса (93%) верят, что наша планета имеет форму шара. Но 3% россиян полагают, что Земля плоская, а ученые намеренно вводят всех в заблуждение. 4% респондентов затруднились с ответом на этот вопрос.

Телефонный опрос ВЦИОМа проводился 29–30 мая. В исследовании приняли участие 2 тыс. респондентов. Статистическая погрешность не превышает 2,2%.

 


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(1) Комментарий

  1. Поросёнок Пётр

    А ещё 60% россиян верят в злых бояр и доброго царя, плюют через плечо при виде чёрной кошки и проявляют прочие признаки недостатка образования и отсутствия критического мышления.
    НВР. Были и в этом нет никаких сомнений.

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