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Скосят заросли травы и борщевика возле школы №8 Бердска

Читательница «Курьер. Среда Бердск» предложила мэру пройтись по зарослям репейника вокруг школы. В день публикации материала, траву скосили. Облагораживание участка чиновники взяли на контроль.

27.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Геннадия Шадрина/ВКонтакте Нет комментариев

Скосят заросли травы и борщевика возле школы №8 Бердска

У крыльца восьмой школы чисто

Читательница «Курьер. Среда. Бердск» обратилась в редакцию с наболевшей темой — территория вокруг школы №8 заросла травой и сорняками.

— Езжу каждый день мимо школы №8 по ул. Кирова и наблюдаю, как перед школой растет, словно на дрожжах, огромный бурьян высотой уже выше человеческого роста, сплошной репейник и борщевик. Руководство школы видимо не волнует, что прилегающая огромная территория заросла таким безобразным образом. Такого не видела ни возле одной школы!!! Одним словом, полное равнодушие. Вот где «претворяется» в жизнь в городе Бердске программа «Комфортная среда»… Может, глава города съездит на экскурсию в эту школу, походит по зарослям репейника, — предложила Елена.

Специалисты управления образования отреагировали на публикацию в «Курьер. Среда. Бердск» и в тот же день, 24 июля,  обследовали территорию школы №8. Они убедились, что траву на школьном дворе скосили, включая территории за ограждением школы и вдоль тротуара, ведущего к школе на расстоянии 2-3 метров.

Ситуацию с разросшимся бурьяном прокомментировала директор МКУ «Управления образования и молодежной политики» Жанна Тузова.

— Территория между школой №8 и проезжей частью по улице Кирова, заросшая травой и порослью деревьев, принадлежит городу и обслуживается МКУ «ЖКХ». На совещании руководителей города была принято решение о благоустройстве этого городского участка земли, составлена предварительная смета на выполнение работ. При условии финансирования, работы по капитальному благоустройству будут выполнены силами МКУ «УЖКХ», — сообщила Жанна Тузова.

Руководство школы №8 обратилось в управление ЖКХ с просьбой скосить траву и поросль да данном участке территории. На еженедельном совещании по благоустройству города ведущий инженер управления образования и молодежной политики предложил поставить этот вопрос на контроль.


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