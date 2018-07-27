Не преклонять колени из-за газа перед Москвой призвал премьер Украины

Гройсман потребовал не «преклонять колено» перед Москвой из-за газа
Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что прежние власти в Киеве, когда наступал декабрь, «преклоняли голову и колено и ползли в Москву», чтобы договориться о цене на газ и о его транзите. Расшифровка его выступления на заседании украинского правительства опубликована на сайте кабмина, пишет РБК.
Гройсман отметил, что у Украины есть «вторые, третьи по размерам запасы природного газа в своих недрах», но они были заброшены, и страна закупала топливо у России.
Премьер сказал, что для его страны важно сохранить в том числе энергетическую независимость. Поэтому, по его словам, задача нынешних украинских властей — открыть все геологические данные по запасам и дать возможность украинскому и международному бизнесу их разрабатывать «на основе прозрачных аукционов». Конечной целью Гройсман назвал полный отказ от импорта газа.
По его словам, на аукцион можно выставить 44 участка с суммарными запасами в 150 млрд куб. м. При этом Гройсман добавил, что месторождения нуждаются в финансировании и поставках новых технологий.
В мае председатель украинской Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг Дмитрий Вовк заявил, что цены на газ для граждан Украины могут подняться на 65–70%.
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