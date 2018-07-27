Рекордное число протестных подписей собрали на пикете против пенсионной реформы в Бердске
В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Скосят заросли травы и борщевика возле школы №8 Бердска
Не преклонять колени из-за газа перед Москвой призвал премьер Украины
Дренаж в Бердске: Начнут бурить скважины для осушения частного сектора
Суд по апелляционной жалобе на увольнение главы отдела СКР по Бердску перенесли
Капитанские погоны получила главный следователь отдела СКР по Бердску
СМИ: Потомок Рокфеллера связан с «делом Марии Бутиной»
Массового изъятия продуктов из торговых сетей опасаются производители