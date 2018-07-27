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Суд по апелляционной жалобе на увольнение главы отдела СКР по Бердску перенесли

Сергей Копырин считает свое увольнение незаконным и пытается обжаловать судебное решение не в свою пользу.

27.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

Суд по апелляционной жалобе на увольнение главы отдела СКР по Бердску перенесли

Сергей Копырин в суде доказывает незаконность увольнения

В управлении Следственного комитета отказались комментировать кадровые вопросы — в частности о назначении нового руководителя. Но, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», пока бердский отдел СКР возглавляет Вера Шаванова. Она была заместителем до увольнения руководителя Сергея Копырина. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», Вера Андреевна накануне получила капитанские погоны.

Копырина отстранили от должности в конце марта. Но только 16 апреля в суде Сергей Анатольевич увидел документ об отставке, подписанный главой СКР. Копырин обратился в суд, считая увольнение незаконным. Но, как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», суд принял сторону Следственного комитета.

26 июля должно было состояться заседание апелляционного суда по жалобе Сергея Копырина и его защиты на незаконное, по их мнению, судебное решение. Однако, как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» Михаил Герасцын, адвокат Копырина, суд перенесли «по неизвестным причинам» на август.

Напомним, что в 2016 году Сергей Анатольевич смог по суду восстановиться в должности и получить компенсацию за вынужденные прогулы.


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