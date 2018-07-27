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Дренаж в Бердске: Начнут бурить скважины для осушения частного сектора

Оба дренажных колодца вырыты на проектную глубину. Следующий шаг — бурение лучевых скважин. Работы идут точно по графику.

27.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Дренаж в Бердске: Начнут бурить скважины для осушения частного сектора

Дренажный колодец, внутренние стены и дно, заполненное водой

Продолжается строительство двух колодцев, входящих в систему лучевого дренажа для осушения подтопляемой грунтовыми водами территории Бердска, где находится более 400 частных домов. Всего в частном секторе вдоль улицы Красноармейской планируется построить пять таких колодцев. Строительство колодцев осуществляет белгородская компания «Виогем».

Напомним, что весной 2018 года в Бердске начали рушиться одноэтажные частные дома. Причиной этого было постоянное намокание стен и фундаментов домов из-за высокого уровня грунтовых вод. Первым обрушился дом Андрея Крюкова 26 апреля. Всего за весенний сезон рухнуло 5 домов.

Сегодня, 27 июля, прораб компании «Виогем» Александр Лукьянов рассказал «Курьер. Среда. Бердск», на каком этапе находится строительство к концу второго месяца с начала работ.

— На первом колодце готовимся к бурению. Сейчас нам выдают точки и мы будем монтировать буровую установку. Установка из Белгорода пришла, но без точек «прицеливания» мы ее монтировать не можем, — рассказал о технологии бурения Александр Лукьянов.

По словам Александра Сергеевича, работы на первом колодце, расположенном у слияния улиц Красноармейской и Березовой, немного выбились из графика. Причиной этого стали, в основном, стесненные условия работы и различные непредвиденные обстоятельства.

— Были проблемы с первым колодцем, тесно было — и дорога, и жилой дом, и частная собственность, и столбы с проводами и все прочее. Там мы немного затянули, потому что шли очень опасливо. Плюс ко всему, из-за стесненных обстоятельств и кран наш работал не в полную скорость… – сокрушаясь, сказал Александр Лукьянов.

На втором же колодце, смонтированном у перекрестка улиц Красная Сибирь и Павлова, монтаж шёл привычными для белгородцев темпами. Как сказал Александр Сергеевич, там было намного проще — было удобно размещать технику, из-за чего кран смог работать в привычном темпе.

— В итоге, за неделю — это нормальный темп работы — мы довели второй колодец до проектной отметки, даже чуть-чуть ниже. Вчера зацементировали днище, сейчас идет так называемый период ОЗЦ — ожидание затвердевания цемента, — просветил корреспондента прораб компании «ВИОГЕМ»

Александр Лукьянов также сообщил, что в ближайшее время из Белгорода отправляется машина, которая доставит в Бердск вторую бригаду буровиков с дополнительной буровой установкой.

— Будем одновременно бурить два колодца. Из графика теперь не выходим, идем впритирочку, — довольный, сказал Александр Лукьянов.


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Весь сюжет: Дренаж и обрушение

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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Не знаю, что они там копают, но уровень вод не падает, если
    это вообще грунтовые, а не опять канализация сочится или какой нибудь водовод лопнул.
    Потом ещё и они забурятся в водовод , канализацию, силовой кабель или подземную реку, которая потом будет из колодца через весь город бежать по всем улицам.

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