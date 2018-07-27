КУРЬЕР.СРЕДА.Бердск - новости Бердска

Недвижимость

Продам 1-ю квартиру
Продам 1-ю квартиру
Продам квартиру
Продам 1-ю квартиру
ПРОДАМ 1-ю кв. ул. ГАГАРИНА, д. 2/ 89134819144
продам
продам студию с ремонтом Белокаменный
Еще недвижимость
Квартиры . Дома . Земля . Дачи . Гаражи

Объявления

Еще объявления
Вакансии . Грузоперевозки Красота и здоровье Репетиторство . Строительство и отделка

Лента новостей

Рекордное число протестных подписей собрали на пикете против пенсионной реформы в Бердске

В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян

Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Скосят заросли травы и борщевика возле школы №8 Бердска

Не преклонять колени из-за газа перед Москвой призвал премьер Украины

Дренаж в Бердске: Начнут бурить скважины для осушения частного сектора

Суд по апелляционной жалобе на увольнение главы отдела СКР по Бердску перенесли

Капитанские погоны получила главный следователь отдела СКР по Бердску

СМИ: Потомок Рокфеллера связан с «делом Марии Бутиной»

Массового изъятия продуктов из торговых сетей опасаются производители

Последние комментарии

Июль 2018
M T W T F S S
« Jun    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  


СМИ: Потомок Рокфеллера связан с «делом Марии Бутиной»

Сам «подозреваемый» О’Нил еще в прошлом году заявлял, что поддерживает конструктивный диалог с Россией и борьбы с русофобией. в МИД России арест Бутиной назвали политическим заказом.

27.07.2018 Фото: Anton Novoderezhkin/TASS Нет комментариев

СМИ: Потомок Рокфеллера связан с делом Марии Бутиной

Мария Бутину задержали в июле в США

Американец, упоминающийся в деле российской гражданки Марии Бутиной, которой в США предъявили обвинения, связанные со шпионажем, является представителем семьи Рокфеллеров, передает агентство Блумберг.

В материалах прокуратуры по делу Бутиной фигурировали два неназванных гражданина США, причем один из них был бойфрендом девушки. На прошлой неделе американские СМИ сообщили, что, предположительно, речь идет о политическом консультанте Республиканской партии Поле Эриксоне.

Как сообщает Блумберг, вторым американцем, вероятно, является 68-летний Джордж Д. О’Нил, праправнук основателя легендарного клана Джона Д. Рокфеллера-старшего, передает РИА Новости.

По данным агентства, в феврале 2017 года О’Нил организовал частный обед для российской делегации, прибывшей в Вашингтон для участия в Национальном молитвенном завтраке. На приеме также присутствовали Бутина и Эриксен. Отмечается, что сроки приема совпадают с упомянутым в докладе прокуратуры мероприятием, организатор которого проходит в деле Бутиной, как «персона номер два».

Сам О’Нил еще в прошлом году заявлял, что устроил обед для поддержки конструктивного диалога с Россией и борьбы с русофобией.

Бутину задержали в июле в США. Ее обвиняют в сговоре с целью работы агентом иностранного правительства без регистрации при минюсте США, а также собственно в работе иностранным агентом. По совокупности предъявленных обвинений россиянке грозит до 15 лет тюрьмы. Бутина заявила в суде о своей невиновности. Власти РФ также считают обвинения в адрес россиянки надуманными. Адвокат Бутиной заявляет, что она не делала ничего незаконного, а ее связи в США полностью объясняются учебой в местном университете по специальности «международные отношения».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее отметила, что Бутину задержали непосредственно перед встречей лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки явно с задачей минимизировать позитивный эффект от саммита и сделать это в максимально сжатые сроки. По словам Захаровой, создается впечатление, что ФБР выполняет политический заказ, никакой фактической базы для обвинений в адрес россиянки нет, претензии к Бутиной притянуты за уши.


Похожие записи

Тэги:
Персоны:

Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Последние новости:
Рекордное число протестных подписей собрали на пикете против пенсионной реформы в Бердске В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

Войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".

Ознакомьтесь с правилами комментирования

Новости компаний

Все новости компаний

Все акции и скидки

ООО ТА "БЕРДСК-ТРЕВЕЛ" ДАРИТ СКИДКУ ЗА ГОЛЫ СБОРНОЙ РОССИИ ПО ФУТБОЛУ
Бердск-Тревел, Туристское агентство
© 2007-2018 Все права на материалы, находящиеся на бердском городском сайте Курьер.Среда.Бердск, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе, об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта и саттелитных проектов, гиперссылка (hyperlink) на наш сайт обязательна.
Сетевое издание Kurer-sreda зарегистрировано Роскомнадзором
Номер свидетельства: ЭЛ № ФС 77 – 72746 от 04.05.2018
Учредитель: ООО «Издательский дом «БукЪвица»
Главный редактор: Г.В.Коморникова
Адрес редакции: 633010, Новосибирская обл., г. Бердск, ул. К.Маркса, д. 24, оф. 2, bkurer@mail.ru, 8(383-41) 3-00-10

Яндекс.Метрика