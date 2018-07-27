Из-за прилета Медведева не смогли приземлиться пассажирские самолеты в Санкт-Петербурге

Вечером 26 июля сразу несколько пассажирских самолетов не смогли вовремя приземлиться в Пулкове из-за прилета в Санкт-Петербург премьер-министра Дмитрия Медведева.

Два самолета с чиновниками приземлились в аэропорту около 19:00 и 19:30. В одном из них на заседание Евразийского межправительственного совета в Петербург прилетел Дмитрий Медведев.

Из-за этого как минимум три пассажирских самолета вынуждены были отложить посадку. Борт Finnair сделал пять кругов над Финским заливом, пока не получил разрешение на приземление. Самолет из Самары полчаса сжигал топливо над югом города, а рейс из Симферополя не дождался разрешения и улетел вместо Петербурга в Москву. Самолет сел во Внуково и только после этого отправился в Петербург.

Кроме того, прилет Медведева спровоцировал пробки вечером 26 июля из-за того, что ради кортежа перекрывались КАД и ЗСД.

Источник: Бумага