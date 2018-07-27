Массового изъятия продуктов из торговых сетей опасаются производители

С просьбой отложить обязательное введение норм допустимых остатков лекарств в непереработанной животной продукции производители продуктов обратились к члену коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Валерию Корешкову. В их числе – Национальная мясная ассоциация, Союзмолоко, Ассоциация компаний розничной торговли и др. Письмо будет рассмотрено, сообщил представитель ЕЭК.

14 августа вступает в силу решение коллегии ЕЭК о максимально допустимых уровнях остатков ветеринарных лекарств, которые могут содержаться в непереработанных продуктах животного происхождения. Цель – избежать санкций контролирующих органов стран ЕАЭС, объясняет представитель ЕЭК: из-за разных трактовок возникают разногласия и торговые барьеры между странами. Норма устанавливает перечень более чем из 70 веществ и их максимально возможное содержание в сырье: мясе, сыром молоке, яйцах и др. Сейчас такие уровни установлены техническим регламентом Таможенного союза лишь для шести групп веществ. Полгода назад производители добились переноса этих правил.

Новый перечень может создать трудности для переработчиков, считают авторы письма: содержание всех этих веществ придется контролировать, причем наиболее точными и дорогостоящими методами, чтобы предупредить их попадание в готовую продукцию. При переработке антибиотики не используются, напоминает исполнительный директор Союзмолока Артем Белов, но поскольку технический регламент устанавливает нормы для шести групп веществ, то добросовестные производители делают входной контроль во избежание их попадания в готовую продукцию.

Решение ЕЭК расширяет перечень антибиотиков, методы их экспресс-оценки до сих пор не разработаны, в стране не проводятся клинические испытания сроков вывода этих веществ из организма животных. На предприятиях нет необходимого оборудования и лаборантов, отмечает руководитель отдела животноводства и ветеринарии Национальной мясной ассоциации Евгений Лапинский, такие исследования могут проводить лишь единичные лаборатории. Кроме того, при переработке концентрация вещества может оказаться выше, чем в сырье, и при контроле готовой продукции тем же методом контролерами антибиотик будет обнаружен, продолжает он. В итоге партия изымается, производитель несет убытки, предупреждает Белов.

Документ не распространяется на переработанную пищевую продукцию, настаивает представитель ЕЭК. А новый перечень вовсе не обязывает контролировать уровень всех включенных в него веществ – он лишь дает возможность оценить риски. Переработчик может проверить сырье на наличие антибиотиков, применяя любые методы исследований, объясняет он.

Страшнее всего то, что у Россельхознадзора есть полномочия отозвать декларации о соответствии, производитель не вправе выпускать определенный вид продукции, пока продукт не окажется чист по содержанию лекарств, указывает представитель крупной компании-переработчика. Хотя переработчик ни в чем не виноват, подчеркивает Белов.

В 2017 г. число отозванных деклараций выросло в 30 раз более чем до 800, по данным Россельхознадзора, одна из самых распространенных причин – содержание антибиотиков в мясной и молочной продукции. Отзыв деклараций оказался одним из наиболее эффективных способов борьбы с нарушениями, подтверждает представитель службы: мера применяется, если выявлены многочисленные нарушения при производстве, влияющие на безопасность и качество конечного продукта.

Правда, пока Россельхознадзор тоже не понимает, как работать с новыми правилами – они преждевременны, говорит его представитель, число лабораторных экспертиз увеличится, как и вероятность обнаружения нарушений.

Научных данных о степени перехода средств из сырья в готовую продукцию нет, указывают авторы письма. Перед тем как делать такой перечень обязательным, нужно разработать методы экспресс-анализа либо проводить клинические испытания по новым группам антибиотиков, предлагает Белов. Иначе животноводам придется отказаться от лечения животных, говорит Лапинский. Для предотвращения попадания лекарств в пищу надо наладить жесткий контроль за их применением, продолжает он.

Источник: Ведомости