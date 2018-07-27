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Кружки за частушки получили читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Преданные поклонники «Курьера» желают газете, отметившей 15-летний юбилей, дальнейшего процветания и развития.

27.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Кружки за частушки получили читатели «Курьер. Среда. Бердск»

За Нину Паршинцеву кружку получила ее внучка Таня

Более десяти человек приняли участие в «курьеровском» конкурсе частушек. Некоторые присылали свои творения в редакцию не единожды. Получая фирменные кружки «15 лет вместе» авторы рассказали, чем им нравится еженедельник «Курьер.Среда.Бердск».

За автора частушек Нину Паршинцеву «курьеровскую» кружку получила ее внучка Таня. Сама же Нина Леонидовна сообщила, что «Курьер» читает с тех самых пор, как он только начал выходить. В газете ей нравятся все рубрики, но особенное удовольствие ей доставляет чтение колонок главного редактора «Курьер. Среда. Бердск» Галины Коморниковой. Своим мнением по той или иной теме главный редактор всегда попадает в точку, считает Нина Леонидовна. Бердчанка уже не впервые участвует в конкурсе частушечников. Свои труды она присылала на на 10-летие «Курьера». Парщинцева желает газете дальнейшего процветания и интересных статей.

Кружки за частушки получили читатели «Курьер. Среда. Бердск»

Татьяна Серова

Татьяна Серова тоже давнишняя поклонница «Курьера». Газету читает «от корки до корки». А еще у не накопилась целая кипа вырезанных из газеты песен. Очень хорошая идея печатать тексты известных песен, уверена Татьяна. Бердчанка второй раз участвует в конкурсе частушечников. Она сочиняет не только частушки, но и стихи, где немало творений о родном городе.

Все городские новости Римма Иванова узнает из «Курьера». Этот добрейший человек знакома лично с некоторыми журналистами. И когда обращается к ним по каким-либо вопросам, неизменно, как ласковая и добрая мама, называет по имени уменьшительно-ласкательно. Римма Федоровна несколько раз была автором воспоминаний и статей о замечательных людях Бердска. Теперь, к сожалению, только читает об этом в «Курьере». Римма Иванова в каждый юбилей «Курьера» передает в редакцию подарочки, сделанные своими руками. Вот и в этот раз прислала рукотворную розу и декор для праздничной одежды с трогательным поздравлением.

Мы от всей души благодарим частушечников за участие у конкурсе, за то, что вы поделились с нами частичкой своего сердца, за преданность и неравнодушие и вручить в знак признательности фирменные кружки «Курьер. Среда. Бердск» — «15 лет вместе!».

Ждем за подарком следующих авторов частушек:
Николая Овчинникова, Елену Винокурову, Владимира Мишевского, Владимира Кислова, Гедвига Геймана и нескольких анонимных авторов.

Получить фирменные «курьеровские» кружки вы, дорогие друзья, можете в редакции по адресу: ул. К. Маркса, 24, офис 2, в рабочие дни с 9.00 до 18.00.

А частушки мы принимаем и печатаем в газете в течение всего 2018 года! Ждем!


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