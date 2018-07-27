Смартфоны обяжут быть патриотичными

К апрелю 2019 года в России может появиться закон, обязывающий производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги браузеров, почты, аудиоплееров и других приложений. Инициатива предусмотрена «дорожной картой» по развитию конкуренции, которую ФАС внесла в правительство. Появление таких требований приведет к новым затратам со стороны производителей и может увеличить конечную стоимость устройств, считают участники рынка.

Законодательство, обязующее производителей смартфонов и компьютеров предустанавливать на них отечественные аналоги мобильных приложений и программных продуктов, должно быть подготовлено к апрелю 2019 года, следует из финальной версии «дорожной карты» по развитию конкуренции на 2018–2020 годы (есть у “Ъ”), разработанной ФАС. Производители также должны будут обеспечить пользователям возможность полностью удалять предустановленные программы и приложения за исключением сервисных. Это позволит создать условия и возможности для выбора и замены продуктов потребителями, считают в ФАС. Главным исполнителем подготовки федерального закона должна стать Минкомсвязь, а соисполнителями — ФАС и Роспотребнадзор. В Минкомсвязи и Роспотребнадзоре на запрос не ответили.

В ФАС уточнили, что документ уже направлен в правительство. Его проект ранее был представлен в начале апреля. Ведомство отмечало, что получает «жалобы граждан на сервисные приложения на телефонах, смартфонах, планшетах, которые устанавливаются автоматически и без возможности удаления». В их число, по мнению ФАС, входят браузер, почта, аудиоплеер и другие.

Наиболее громким случаем в этой сфере был конфликт ФАС с Google, от которой служба в октябре 2015 года потребовала устранить нарушения закона о конкуренции в части злоупотребления доминирующим положением на операционной системе Android. В частности, от корпорации требовалось исключить из соглашений с вендорами условия, ограничивающие установку приложений и сервисов других разработчиков. Google также должна была проинформировать пользователей устройств о деактивации предустановленных приложений, изменении поисковой машины в браузере Chrome, возможности установки иного виджета поиска и приложений, аналогичных входящим в пакет Google Mobile Services. Дело в отношении Google было возбуждено по заявлению «Яндекса».

Как сообщал ранее “Ъ”, отечественные мобильные приложения по итогам 2017 года заняли 11 мест в топ-20 по числу загрузок, по данным компании App Annie. В их числе VK от «ВКонтакте», «Сбербанк Онлайн», «Юла» от Mail.ru Group, Avito, «Яндекс.Браузер», «Одноклассники», Joom, поиск «Яндекса», «Яндекс.Такси», «Яндекс.Навигатор» и «Мой МТС». В Mail.ru Group, также развивающей, например, почтовый сервис и браузер «Амиго», вчера отказались комментировать инициативу ФАС. В «Яндексе», Microsoft, Google и Apple не смогли оперативно ответить на запросы “Ъ”.

Очевидно, ФАС старается помочь российским разработчикам за счет так называемых мер нетарифного регулирования, полагает президент ассоциации «Руссофт» Валентин Макаров. «Понятно, что Google имеет стабильный набор поставщиков приложений, в ряды которых встроиться сложно независимо от качества продукта, и рука рынка здесь мало помогает, а государство может помочь. Но с общемировой точки зрения такие меры не ведут к развитию конкуренции»,— рассуждает он. При этом новые требования к оборудованию приведут и к новым затратам со стороны компаний, предупреждает эксперт. «Например, от архитектуры микропроцессора зависит его совместимость с программным обеспечением, и если использовать российское ПО, нужны и наши процессоры»,— поясняет он.

Конкуренция между приложениями должна регулироваться самим рынком, и сегодня для этого нет преград, считает представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов. «Кроме того, нет понимания, каким образом мировые вендоры оборудования будут исполнять требования по предустановке приложений для локального российского рынка»,— отметил он.

На российском рынке, безусловно, есть достойные программные продукты, но навязывание чего бы то ни было по определению ограничивает, а не поощряет конкуренцию, считает гендиректор Acer в России Дмитрий Кравченко. «Безальтернативная замена импортного продукта на отечественный не имеет очевидной выгоды для российских потребителей. А предустановка платных продуктов, дублирующих функциональность, вероятно, увеличит конечную стоимость ПК или смартфона»,— предполагает он.

Источник: Коммерсант