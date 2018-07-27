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Состояние Иосифа Кобзона остается стабильно тяжелым

Певца госпитализировали. В 2005 году у него диагностировали рак. Сейчас он проходит курс химиотерапии.

27.07.2018 Фото: Википедия 2 коммент.

Состояние Иосифа Кобзона остается стабильно тяжелым

Первый замглавы комитета Госдумы по культуре 80-летний певец Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии, сообщил РИА Новости источник в Госдуме.

Ранее несколько СМИ сообщили о госпитализации депутата.

Собеседник агентства также выразил уверенность в том, что Кобзон поправится. «Он сильный и всегда побеждает», — сказал собеседник.

Источник уточнил, что Кобзон, у которого в 2005 году диагностировали рак, сейчас проходит курс химиотерапии.

В июне СМИ уже сообщали о госпитализации певца. По информации прессы, речь шла о плановом обследовании. Сам Кобзон комментировать эти сообщения не стал. Его сестра позже рассказала РИА Новости, что ничего серьезного не было — речь шла лишь вирусной инфекции.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    Поющий авторитет,такое кажись погоняло.

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    Никакие деньги не помогут от этой заразы

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