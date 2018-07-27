Состояние Иосифа Кобзона остается стабильно тяжелым

Снимают грунт на площадке под стройку школы в микрорайоне Южном Бердска
Рекордное число протестных подписей собрали на пикете против пенсионной реформы в Бердске
В высадку астронавтов США на Луну не верят 60% россиян
Фотомарафон «Нас много, и мы в тельняшках» объявляет газета «Курьер.Среда.Бердск»
Скосят заросли травы и борщевика возле школы №8 Бердска
Не преклонять колени из-за газа перед Москвой призвал премьер Украины
Дренаж в Бердске: Начнут бурить скважины для осушения частного сектора
Суд по апелляционной жалобе на увольнение главы отдела СКР по Бердску перенесли
Капитанские погоны получила главный следователь отдела СКР по Бердску
Поющий авторитет,такое кажись погоняло.
2 5
Никакие деньги не помогут от этой заразы
0 0