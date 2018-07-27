Снесут съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2» власти Москвы

Московские власти собираются снести съемочную площадку реалити-шоу «Дом-2». Она принадлежит компании «ЕТК-Инвест» и расположена на участке, по которому пройдет дорога из Саларьево в Марьино. «Это единственная площадка, через которую проходит трасса»,— цитирует ТАСС представителя департамента развития новых территорий Москвы.

«ЕТК-инвест» была уведомлена об изъятии земли.

«Медуза» обратила внимание на проект планировки «участка линейного объекта улично-дорожной сети — Саларьево — Московский — Марьино», из которого следует, что на месте «Поляны» должна появиться остановка скоростного трамвая «Антоновка».

Источник издания в мэрии Москвы сообщил, что во время разработки проекта строительства дороги на этом участке не было строений. Чиновники не знали, что там снимается «Дом-2».

Реалити-шоу «Дом-2» ежедневно выходит на канале ТНТ уже более 14 лет. Последние годы основная съемочная площадка программы — «Поляна» — располагается под Москвой около коттеджного поселка Летова Роща в Новой Москве. Участок размером почти 3 гектара купили в 2014 году структуры бизнесмена Александра Карманова — бывшего товарища Аркадия Ротенберга по занятиям дзюдо и одного из крупнейших поставщиков труб для госкомпании «Транснефть», который в том же году получил права на выпуск шоу. По подсчетам РБК, Карманов потратил на обустройство новых съемочных площадок (предыдущая «Поляна» находилась в Истринском районе Подмосковья) около 50 миллионов долларов.

Решение о сносе в начале 2018 года приняла московская Градостроительно-земельная комиссия, председателем которой является Сергей Собянин. Согласно решению, на земельном участке, где находится «Поляна», устанавливается сервитут. Эта процедура подразумевает, что государство может ограничивать использование земель, рядом с которыми идет строительство, — однако, судя по проектным документам, сам дом, где живут участники шоу, будет упираться в отбойник новой дороги, а здание, где работает съемочная группа, придется снести.

Источник «Медузы» в мэрии Москвы пояснил, что проект дороги делался в обход частной застройки — и в тот момент, когда никаких строений на этом участке еще не было. О том, что там снимается «Дом-2», чиновники не знали.

Ренат Шахмеяров, пиар-директор канала ТНТ, на котором выходит «Дом-2», отказался от комментариев. Источник «Медузы» в компании, производящей шоу, сказал, что там о строительстве ничего не знают — хотя на площадке уже слышно, как неподалеку рубят лес. «Если строительство будет рядом с нами, съемки будет вести невозможно», — добавил он.