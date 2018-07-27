Что за незаконный шлагбаум появился на ул.Попова,7?

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Добрый день всем читателям.

Хотел рассказать о бездействии власти и особенно ГИБДД.

Сегодня гуляя по ул.Попова, 7 увидел незаконный шлагбаум. Теперь всем, кто возит детей в сад » Белочка», не выехать и не заехать через этот дом. Видимо, какой-то не законопослушный и не особо умный человек решил там поставить заграждение. А если скорая или пожарная поедет? они ищут наиболее короткий путь и наткнувшись на эту цепь вынуждены будут искать другой путь, а это может кому-то стоить жизни. Прошу Мэра и ГИБДД снести это не законное заграждение и наказать виновного.