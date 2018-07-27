Что за незаконный шлагбаум появился на ул.Попова,7?

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там 3 колодца, которые скоро уйдут в преисподнюю, там дети выбегают из подъезда и сразу на дорогу под колёса (тех самых машин, которые ездят в сад и т.д.), территория на которой стоит ограждение — это придомовая территории дома Попова 7 (решение приняли собственники дома и данной территории совместно с УК). Въезд сделали НЕ сквозным, вот и всё. Подъехать можно абсолютно спокойно хоть со стороны Попова 6, хоть со стороны Попова 9, 4.
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