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Что за незаконный шлагбаум появился на ул.Попова,7?

А если скорая или пожарная поедет?

27.07.2018 Один комментарий

В рубрику «Сообщи свои новости» написал Житель:

Добрый день всем читателям.
Хотел рассказать о бездействии власти и особенно ГИБДД.
Сегодня гуляя по ул.Попова, 7 увидел незаконный шлагбаум. Теперь всем, кто возит детей в сад » Белочка», не выехать и не заехать через этот дом. Видимо, какой-то не законопослушный и не особо умный человек решил там поставить заграждение. А если скорая или пожарная поедет? они ищут наиболее короткий путь и наткнувшись на эту цепь вынуждены будут искать другой путь, а это может кому-то стоить жизни. Прошу Мэра и ГИБДД снести это не законное заграждение и наказать виновного.


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(1) Комментарий

  1. Мимоходом

    там 3 колодца, которые скоро уйдут в преисподнюю, там дети выбегают из подъезда и сразу на дорогу под колёса (тех самых машин, которые ездят в сад и т.д.), территория на которой стоит ограждение — это придомовая территории дома Попова 7 (решение приняли собственники дома и данной территории совместно с УК). Въезд сделали НЕ сквозным, вот и всё. Подъехать можно абсолютно спокойно хоть со стороны Попова 6, хоть со стороны Попова 9, 4.

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