В прокуратуру пожалуется отец получившего в драке сотрясение мозга 12-летнего мальчика в лагере под Бердском

Прошел лечение после сотрясения головного мозга избитый сверстником в лагере «Зеленая поляна» 12-летний школьник из Бердска. 24 июля его выписали с больничного.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», 4 июля в пионерском лагере «Зеленая поляна» 12-летний мальчишка ударил своего сверстника за то, что он назвал его родителей дебилами. Как говорит директор лагеря Марина Ивлева, удар был один. В это время рядом находились вожатые. Пострадавшего школьника отвезли в бердскую горбольницу. У него был синяк на глазу и сотрясение головного мозга. Мальчишку оставили в больнице. По словам Марины Ивлевой, сотрудники сделали все возможное, что можно было сделать в данной ситуации.

По словам отца мальчика Владимира Владимировича, Андрей три года подряд отдыхал в этом лагере и не было никаких нареканий, а вот ребенок который его ударил, всю смену к нему придирался. Бердчанин отметил, что на обидчика Андрея жаловались и другие дети. Он не может понять, как ребенок мог ударить один раз так, что его сын попал в больницу с сотрясением. По словам Владимира Владимировича, Андрей рассказывал, что даже не помнит, что произошло после удара.

— Мне непонятна реакция лагеря. Начинаю выяснять: как, что. Говорят, мол, вожатая на минутку отвернулась, и у них инцидент произошел. Вот у них одна отговорка, больше не извинений, ничего совершенно. Привезли, в больницу отдали. Видят, что отец с ним, уехали, — возмущался отец пострадавшего школьника.

После инцидента в лагере Андрей неделю провел в больнице, а затем находился на амбулаторном лечении. Владимир Владимирович собирался подавать иск в суд и выяснять, почему его ребенку не обеспечили безопасное пребывание в лагере, после того, как сын окончательно поправится.

— Сейчас Андрей чувствует себя хорошо. Я был у адвоката — получил консультацию. Будем писать заявление в прокуратуру, где выскажем претензию к лагерю. Я пока не решил, когда пойду в прокуратуру. Жена с сыном уехали на недельку отдохнуть в деревню. Когда они приедут, будем решать этот вопрос, — рассказал «Курьер. Среда. Бердск» 26 июля Владимир Владимирович.