На митинге против пенсионной реформы призвали бойкотировать выборы губернатора Новосибирской области

26 июля в новосибирском парке «Городское начало» прошла очередная протестная акция против повышения пенсионного возраста, увеличения НДС и роста цен на бензин. Это уже седьмой митинг, организованный комитетом «Пенсионеры — за достойную жизнь» и Комитетом солидарных действий. Протестные акции проходят с 16 июня, со дня внесения законопроекта о пенсионной реформе в Государственную думу.

В «Городском начале» митинг прошел во второй раз. Первый проводила Федерация профсоюзов Новосибирской области и собрала около 700 человек, что вызвало негодование некоторых организаторов. Со дня начала протестных акций звучал призыв к массовости протеста, к активным действиям, однако прошедший 26 июля митинг собрал еще меньше протестующих. Со сцены прозвучала цифра в 250 человек.

-Сегодня мы столкнулись с проблемой. Это даже не проблема, это большая беда. В сорок первом году у нас появился противник, который хотел поработить наш народ. Сегодня у нас появился еще один такой враг, но только теперь он находится не за границей, а прямо в центре нашей страны, в Москве, — выступил Аркадий Булатов. — Через свои пропагандистские каналы они говорят, что нам должно быть стыдно за то, что мы хотим уйти на пенсию в 60 и 55 лет. Кто они после этого?

-Козлы! — крикнул кто-то из толпы.

-Они очень непорядочные люди. Ленин таких людей называл редиской. Красные снаружи, белые внутри. По телевидению они показывают себя патриотами, но на самом деле содержат своих детей за границей. Сами живут, где угодно на деньги, которые не заработали, но нам указывают, до скольки мы должны жить, — продолжал оратор.

Тем не менее, активность выступающих не утихла. Призывы к отставке Медведева, к отмене законопроекта, к уголовному преследованию чиновников звучали по всей площади парка. Протестующие выступали против не только повышения пенсионного возраста, но и роста цен на бензин. Стоимость топлива значительно скажется на жизни и автомобилистов, и тех, кто ни разу в жизни за руль не садился. Ценообразование товаров напрямую коррелируется с затратами на доставку.

-Сегодня каждый из нас является заложником прихоти правительства. Каждый день, не сумев прийти в себя после предыдущего, получаем новое потрясение. Бензин — это основа работы транспортных компаний, перевозчиков, промышленности и сельского хозяйства. Антинародные цены на бензин скажутся на стоимости всех товаров, на стоимости электричества, воды. Реальная инфляция сильно отличается от среднестатистической и делает жизнь обычного рабочего человека и пенсионера не простой, а сложной, — вещал со сцены Дмитрий Задорожный, представитель регионального общества автомобилистов. — Мы требуем принять меры по возвращению стоимости бензина к разумной цене. Требуем разработать и сделать открытыми механизмы формирования цен на бензин. Также мы требуем внести в законодательство поправки, позволяющие по решению избирателей отозвать депутатов, которые вносят антинародные законопроекты.

Слово «антинародный» звучало все чаще. По данным всероссийского опроса, проведенного исследовательским холдингом «Ромир», 92% россиян выступают против принятия законопроекта о повышении пенсионного возраста, что, впрочем, не помешало Госдуме принять законопроект в первом чтении. Второе и третье чтение пройдут осенью этого года, протестующие и не надеются на положительные изменения.

— Приняли в первом, и потом тоже примут. Пока им помешать некому. Народ против, весь народ против, но сам же себе копает могилу бездействием. Просто быть против недостаточно. Нужно громко и жестоко протестовать, — высказал свое мнение пенсионер Николай «Курьер. Среда. Бердск». — Дело не в отмене закона, а в отставке. Нам не нужно правительство, которое имеет такие идеи.

В основном толпа состоит из активистов уже знакомых партий и организаций. Эти лозунги уже можно было видеть на прошлых акциях, а если еще и смотреть на численность протестующих в этот раз… В четверг в «Городском начале» нет медвежат на вилах, однако пара интересных моментов все же была. Один из выступающих прочитал митингующим стихотворение, в котором обвинял в наступивших негативных изменениях всех и каждого, обвинял в бездействии и потакании. В один момент толпа начал скандировать «Путин — вор» и несколько минут не замолкала. На прошлых митингах за подобные митинги полицией были предприняты попытки задержания, однако сейчас все прошло спокойно.

Протестующие упомянули и предстоящие в сентябре выборы губернатора Новосибирской области. Обвинения о потакании спорным законопроектам звучали в адрес Андрея Травникова. Протестующие приписали его к списку виновников и призвали бойкотировать губернаторские выборы.

Митинг закончился в 19:45 без происшествий. Частота акций возрастает, но количество людей на них быстро идет на убыль. Следующая акция запланирована на 28 июля возле ГПНТБ. Напомним, что законопроект, повышающий пенсионный возраст с 60 до 65 для мужчин и с 55 до 63 для женщин, был внесен в Государственную Думу 16 июня и принят в первом чтении 19 июля.