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Путин пойдет в ресторан с Эрдоганом при условии поставки российского мяса в Турцию

Во время встречи с президентом Турции глава РФ напомнил об обещании Эрдогана встретиться в ресторане. Встреча лидеров прошла после саммита стран БРИКС в Йоханнесбурге в ЮАР.

27.07.2018 Фото: Кремлин.ру Нет комментариев

Путин пойдет в ресторан с Эрдоганом при условии поставки российского мяса в Турцию

Путин и Эрдоган договорились о возвращении турецких помидоров в Россию

Президент России Владимир Путин на саммите со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, который проходит в ЮАР, пошутил, что примет его приглашение сходить в ресторан, когда в Турцию начнут поставлять мясо из России. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе разговора с Путиным турецкий лидер отметил, что отношения России и Турции положительно развиваются во всех направлениях и вызывают зависть у других. В свою очередь, президент России напомнил Эрдогану об обещании пригласить его в ресторан. «Я приглашаю», — ответил турецкий лидер. На это Путин напомнил о договоренности, пошутив, что лидеры обеих стран пообедают вместе в ресторане, когда Эрдоган пустит российскую мясную продукцию на турецкий рынок, когда в ресторане будут блюда из этого мяса. «Я с большим удовольствием буду ждать вас», — ответил, в свою очередь, Эрдоган.

Это вторая за этот год встреча Путина и Эрдогана. Она проходит на полях саммита БРИКС в южноафриканской столице Йоханнесбург. За день до вылета в эту страну президент Турции выразил надежду обсудить с Путиным ситуацию в Сирии, которая, по данным Anadolu, идет «не по желаемому сценарию».

14 июля Эрдоган и Путин обсудили в телефонном разговоре вопросы урегулирования конфликта в Сирии и договорились продолжать двусторонние контакты и сотрудничество.

Турция запретила поставки российского мяса в страну, после того как Россия с 1 января 2016 года ввела эмбраго на ряд турецкой сельскохозяйственной продукции. Это произошло из-за сбитого в ноябре 2015 года турецкими истребителями российского бомбардировщика Су-24.

Под запретом оказались и турецкие томаты, ограничения на ввоз которых российская сторона сняла 1 ноября 2017 года. По словам министра энергетики России Александра Новака, который также председательствует в межправительственной российско-турецкой комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству за либерализацию торгового режима Москва ожидает от Анкары разрешения на поставки в Турцию российских производителей говядины, курятины, мяса утки и мяса индейки.


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