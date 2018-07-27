Эвакуировали пассажирку севшего на мель катера спасатели Бердска

Днем, 26 июля, катер налетел на мель вблизи острова Умовский в акватории Обского моря близ Бердска. На поступивший сигнал о помощи отреагировал бердский поисково-спасательный отряд.

На борту судна находилось двое — пассажирка и водитель. Николай Ярманов, начальник ПСО, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что женщину эвакуировали на берег по ее просьбе.

— Катер тяжелый, наши спасатели не смогли его отбуксировать. Хозяин лодки сказал, что дождется помощи от друзей, — сообщил Николай Егорович.

В происшествии на воде никто не пострадал.