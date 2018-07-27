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Эвакуировали пассажирку севшего на мель катера спасатели Бердска

Спасатели не смогли отбуксировать тяжелое судно. Водитель катера остался ждать помощи друзей. Пострадавших нет.

27.07.2018 Автор: Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Нет комментариев

 

Эвакуировали пассажирку севшего на мель катера спасатели Бердска

Спасатели Бердска контролируют акваторию Обского моря

Днем, 26 июля, катер налетел на мель вблизи острова Умовский в акватории Обского моря близ Бердска. На поступивший сигнал о помощи отреагировал бердский поисково-спасательный отряд.

На борту судна находилось двое — пассажирка и водитель. Николай Ярманов, начальник ПСО, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что женщину эвакуировали на берег по ее просьбе.

— Катер тяжелый, наши спасатели не смогли его отбуксировать. Хозяин лодки сказал, что дождется помощи от друзей, — сообщил Николай Егорович.

В происшествии на воде никто не пострадал.


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