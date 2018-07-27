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Спрятанные в глине сокровища найдут посетители в музее Бердска

На выставке керамики представили музейные экспонаты и работы бердских умельцев. (ВИДЕО, СЛАЙД-ШОУ)

27.07.2018 Автор: Галина Панчева Фото: Галины Панчевой Нет комментариев

Спрятанные в глине сокровища найдут посетители в музее Бердска

На выставке керамики сотрудник музея Елена Теедемаа расскажет, как обычная глина превращается в предметы быта и игрушки

Выставка керамики «Сказки, рожденные из-под земли» открылась 26 июля в городском историко-художественном музее Бердска.

Для маленьких посетителей возле входа в выставочный зал разместили образцы песка, несколько видов глины и почвы. Здесь же — кусочки обработанной глины, из которой можно лепить. Все образцы можно, даже нужно, трогать руками, рассказала «Курьер. Среда. Бердск» заведующая художественным отделом музея Елена Теедемаа. А самые дотошные в одном из лотков смогут откопать «клад».

Посетители наглядно увидят, как происходят залегания слоев почвы, песка и глины под травой.

Автор видео Галина Панчева

На выставке есть уголок мастера с необходимыми для работы с глиной инструментами. Желающим разрешат собственноручно раскатать глину, оставить на ней какие-то штампики/ Они узнают, что глина бывает не только оранжевой, которую мы привыкли видеть, но и красной, белой, голубой, почти черной и зеленой, отметила Елена Теедемаа. Интересный факт: в царской России голубую глину продавали за границу за золото.

Экскурсия для детей представляет собой путешествие в сказку. Юные посетители познакомятся с человечком, которого гончар слепил из оставшегося кусочка глины.

— Ребята через сказку понимают, как же появляются глиняные изделия. Человечек говорит: «Погреюсь на солнышке, искупаюсь в луже». Гончар ему в ответ: «Нельзя в лужу, ты же размокнешь». И садит его в печь. После обжига герой Ивашечка станет крепким, ему не будет страшна вода. А затем мастер раскрасит его и сделает нарядным. Потом настанет время ехать на ярмарку, – пояснила Теедемаа.

Слайд-шоу Галины Панчевой

Гости музея увидят гончарный ряд, где находятся не только горшки и кувшины, но и кирпичи. А затем познакомятся с глиняной промысловой игрушкой: дымковской, филимоновской, абашевской, гжельской.

На завершающем этапе выставки сотрудники музея расскажут о современных бердских мастерах, работающих с глиной. Посетители увидят не только их творчество, но и изделия их учеников.

Особое место на выставке уделено бердской игрушке и ее автору — Светлане Удобкиной. Игрушки уникальные, но пока они не запатентованы.

— В 90-е годы, когда было сложно заработать художнику на жизнь, Светлана Николаевна вспомнила, что в детстве они собирали старые вещи, относили их старьевщику, а он взамен давал интересные свистульки. И для детей это был праздник. Она начала создавать игрушки-свистульки из глины. С годами совершенстововала их. Вся бердская игрушка независимо от размера либо свистулька, либо дуделка, — рассказала заведующая сектором просветительской работы Марина Янеева.


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