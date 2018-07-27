Оставление в опасности безногого инвалида на острове проверяет СК Новосибирска

В Новосибирске следователи заинтересовались историей брошенного на острове инвалида, сообщил сегодня, 27 июля, и. о. старшего помощника руководителя управления СКР по Новосибирской области Михаил Третьяков.

Следственный комитет организовал проверку после информации в СМИ о мужчине-инвалиде, который был брошен на острове без еды и воды. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», безногий инвалид пять дней прожил на «необитаемом» острове без еды и воды.

В МЧС позвонил рыбак и рассказал, что нашел на острове Коровьем около метромоста в Кировском районе Новосибирска мужчину без ног. Туда его высадил приятель в субботу, 21 июля, и почему-то не вернулся за ним. Спасатели вывезли мужчину с острова и передали врачам скорой помощи.

Как отметили в Следственном комитете, спасенному 49 лет, его состояние оценено как критическое. Ведомство проводит проверку по факту оставления в опасности (ст. 125 УК РФ). По результатам проверки будет принято процессуальное решение.