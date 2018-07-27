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Вернут должность первого вице-мэра и обратятся к Путину депутаты Бердска

Бердский горсовет соберется на внеочередную сессию, чтобы принять ряд актуальных вопросов — поправки бюджета, снятие депутатских полномочий, положение о ТОСах.

27.07.2018 Автор: Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск Один комментарий

Вернут должность первого вице мэра и обратятся к Путину депутаты Бердска

В следующий раз депутаты Бердска соберутся в сентябре

На 31 июля назначена внеочередная сессия горсовета Бердска. Депутатам предстоит рассмотреть всего 6 вопросов, которые не требуют отлагательств. Одна из важных тем — изменения в бюджете города на 2018-й и два последующих года.

Кроме того, народные избранники утвердят новую структуру городской администрации. Пока мнения депутатов разделились — нужен исполнительной власти первый вице-мэр или можно обойтись без этой должности. Оба вопроса накануне сессии живо обсуждают на заседаниях депутатских комитетов, чтобы прийти на сессию уже подготовленными.

Бердский горсовет планирует 31 июля снять депутатские полномочия с Владимира Захарова, который недавно назначен на должность заместителя главы города по городскому хозяйству и строительству. В связи с этим придется пересмотреть состав председателей и их замов депутатских комитетов, поскольку Захаров возглавлял комитет по законности.

А также депутаты утвердят положение о ТОСах в новой редакции и обращение к президенту Путину о своем отношении к пенсионной реформе. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», при обсуждении темы в депутатских комитетах большинство народных избранников высказались против повышения пенсионного возраста, в  том числе спикер горсовета Валерий Бадьин, являющийся членом «Единой России».

Помимо главы государства депутаты Бердска направят свой протест председателю правительства Медведеву, в Госдуму и Совет федерации.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    «Вернут должность первого вице-мэра»

    Зачем? Тужика нет в мерии, но дело его живет и процветает?

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