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Самое длительное лунное затмение XXI века увидят в России

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Самое длительное лунное затмение XXI века увидят в России

Красивое астрономическое явление россияне смогут наблюдать 27 июля в течение четырех часов. Полную фазу увидят и жители Западной Сибири.

27.07.2018 Фото: Pixabay Нет комментариев

Самое длительное лунное затмение XXI века увидят в России

Россияне смогут наблюдать самое продолжительное полное затмение Луны в XXI веке. Астрономическое явление, которое будет заметно на всей территории России произойдет 27 июля.

Полное лунное затмение продлится почти четыре часа (с 21.24 мск до 01.20 мск), а полная фаза составит 1 час 43 минуты (с 22.30 мск до 00.13 мск).

Как сообщают астрономы Московского планетария, спутник Земли полностью войдет в тень планеты и окрасится в багрово-красный оттенок. Это первый случай центрального лунного затмения с 15 июня 2011 года. Феномен происходит вблизи апогея, когда диск Луны минимален, поэтому затмение станет самым долгим в нынешнем веке.

В XXI веке ожидается 225 лунных затмений, из которых 85 — полные, и лишь шесть из полных продлятся более трех с половиной часов. Самым долгим и зрелищным должно стать полное затмение 27 июля 2018 года.
Кроме того, в этот же день состоится и другое событие — Великое противостояние Марса с Солнцем. Планета максимально приблизится к Земле и обгонит в блеске Юпитер. Ярче яркой оранжевой точки на небе будут только Солнце, Луна и Венера. Следующее Великое противостояние Марса ожидается через 17 лет, 15 сентября 2035 года.

Где смотреть в России

Лунное затмение можно будет увидеть с начала и до конца, несмотря на короткие ночи. Так, жители Дальнего Востока будут наблюдать начальные фазы явления уже под утро.

Полную фазу в северо-западных районах можно будет хорошо рассмотреть в Западной Сибири, а начало — до озера Байкал. Однако в северной части Сибири затмение не будет заметно.

Самые благоприятные условия для наблюдения за небесным спектаклем в России будут на Северном Кавказе, Прикаспийской низменности и Южном Урале. В этих районах наибольшая фаза затмения произойдет вблизи полуночи по местному времени и будет видна на высоте более 20 градусов над горизонтом. В центральных районах России Луну увидят на меньшей высоте.

Источник: РИА Новости


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