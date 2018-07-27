Тайны жизни маньяка Чикатило раскрыл следователь

Генерал-майор Виктор Бураков в документальном фильме «30 мифов о Чикатило» раскрыл тайны из жизни одного из самых известных маньяков.

В ленте, опубликованной на YouТube, бывший следователь обнародовал 25 писем Андрея Чикатило из СИЗО. Маньяк был уверен, что пишет их своему адвокату, однако письма читали психиатры.

В них Чикатило рассказал о своем детстве и семье. По словам маньяка, его брата якобы съели на Украине в 30-е годы, а в 14-летнем возрасте самого Чикатило пыталась изнасиловать взрослая женщина.

В фильме также рассказывается, что впервые в убийствах он признался своему психиатру Александру Бухановскому.

Бураков сообщил, что по всем признакам Чикатило был психически нездоров и его должны были лечить. Некоторые из участников поисков маньяка заявили, что решение о его смертной казни принималось под давлением.

Бывший следователь также отметил, что поведение Чикатило часто менялось: он пытался показать, что болен, и повлиять на судью.

«Я был свидетелем того, как он снял штаны в зале суда», — рассказал Бураков.

Всего следствию удалось доказать 53 совершенных Чикатило убийства с 1978 по 1990 год. Сам преступник сознался в 56 убийствах.

При этом маньяк был любящим семьянином и в письмах называл жену «милой Феничкой, ласточкой», а также писал, что любит «сына Юрочку».

Виктор Бураков скончался 21 июля в возрасте 70 лет, передают «Известия».