Возмущена нарушениями у уличных торговцев фруктами в Бердске бывшая предпринимательница

В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Валентина. Она возмущена ситуацией с уличной торговлей в Бердске. По ее словам, ни один из предпринимателей, торгующий фруктами, не соблюдает законодательство.

— Пройдите по улице Ленина, там палатки с фруктами практически на каждой остановке. Я не поленилась, прошла и посчитала: 15 торговых точек. У них нет на виду ни уставных документов, ни медицинских книжек. Ценники если и есть, то не везде. На основании чего они торгуют 7 месяцев из 12 в году? А налоги они платят? — возмущена Валентина.

Бердчанка — бывший предприниматель. 1 мая она закрыла свое ИП, поняв, что не сможет выплачивать все налоги, полагающиеся по закону. Валентина утверждает, что отсутствие документов может говорить только об одном — незаконности торговли.

— Они должны на стене разместить информацию о себе: кто они, ИНН, ОГРН, юридический адрес, телефон. Вот раньше мы, предприниматели, все подавали (документы) в администрацию Бердска. И всегда было известно, что такой-то предприниматель стоит вот там-то, занимается тем-то, — поделилась воспоминаниями Валентина.

По ее мнению, незаконная торговля не только лишает городской бюджет налоговых поступлений. При таком способе торговли она не может защитить свои права, как покупателя.

— Я в этот раз пришла, меня обсчитали на 120 рублей. Говорю, ребята, у вас есть какие-то документы? На кого можно написать жалобу? Они мне отвечают: «Ты кто?». Документы, говорю, на торговлю у вас есть? Они мне опять: «Ты кто?». И они сразу прикидываются, будто не понимают меня. Почему, спрашиваю, у вас ценников нет? А у нас, отвечают, договорные цены. Интересно! А когда у нас в России поменялись законы? Или у нас законы для всех разные? — задала вопрос Валентина.

Она считает, что такая ситуация сложилась давно. И это, по ее мнению, используют в личных целях несколько заинтересованных сторон. Валентина, по ее словам, неоднократно обращалась в компетентные органы, но толку никакого.

— Идешь в прокуратуру, пишешь заявление — месяц они все это смотрят. Потом в администрации — еще месяц. Куда со всем этим безобразием пойти, кому пожаловаться? — восклицает бывшая предпринимательница.

На фотографии, сделанной внутри торговой палатки на остановке «11-й квартал» на горизонтальной балке под крышей справа видны странные кучи… Судя по всему, это следы пребывания птиц.

Азод Нарзидинов, продающий фрукты на ул. Первомайской, занимается торговлей первый год. До этого, по его словам, работал на заводе литейщиком-наладчиком. Уволился с завода по состоянию здоровья, но хотел бы вернуться в цех.

— У меня сохранились хорошие отношения с бывшим начальником, он постоянно приходит, покупает у меня фрукты. Мне, вроде, хочется вернуться на завод, но тут — свежий воздух… — выразил сомнение Азод.

Он закупает фрукты на Хилокском рынке, а в Бердске перепродает. Претензий со стороны покупателей к нему никогда не поступало — он старается поддерживать хорошие отношения со всеми, кто подходит к его палатке.

— Документы у меня все есть. Право на аренду земли, свидетельство ИП, ИНН — все есть. Если какая проверка, так я сразу показываю. Вон, пакет документов на стене висит, — сказал Азод, показывая внутрь киоска, некогда принадлежавшего Бердскому хлебокомбинату.

Никто из покупателей, по словам Азода, никакой официальной информации у него никогда не спрашивал. Он так же сказал, что о требовании держать все официальные данные на виду ему не известно.

— Но если кто спросит, обязательно все покажу! — горячо заверил Азод Нарзидинов.

Начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Евгений Абельганс объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что должен сделать предприниматель, чтобы соблюсти законность своей деятельности.

— У продавца всегда должны быть правоустанавливающие документы. Договорные отношения с владельцем земли — частным лицом либо муниципалитетом — на право аренды земельного участка. А также все основные документы, прописанные в федеральном законе о защите прав потребителей. Кроме того, на каждый товар должна быть сопроводительная документация. Ее обязаны предъявлять по требованию покупателя — это условие Роспотребнадзора, — перечислил Абельганс.

По его словам, в законе нет оснований для того, чтобы отказать покупателю в предоставлении каких-либо документов о товаре, предприятии или самом предпринимателе.

— Входя в объект потребительского рынка, вы должны знать, кто вам предоставляет услуги. Должна быть выписка наименования объекта, информация об организации либо об индивидуальном предпринимателе, книга отзывов и предложений, зарегистрированная в администрации. И если у вас возникают вопросы по маркировке товара или по срокам годности, вам должны предоставить всю эту информацию, — рассказал Евгений Александрович.

Роспотребнадзор планирует свои действия в соответствии с федеральным законом №294, который регламентирует плановые и внеплановые проверки. Плановые утверждаются на год вперед, а внеплановые проходят на основании обращений граждан — втом случае, если сообщается о фактах, несущих угрозу жизни или здоровью. Эти проверки согласуются с прокуратурой.

Кроме того, Евгений Абельганс объяснил, как нужно поступать покупателю, который обнаруживает нарушения у уличных торговцев:

— Каждое предприятие (торговая точка) должно иметь уголок потребителя, где содержится вся информация о предприятии. Если же на торговой точке не содержится такой информации, а равно, если предприниматель отказывается предоставить информацию покупателю, то нужно обращаться к нам, а мы уже проведем проверку в рамках своей компетенции.

Телефон отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска 2-00-26, телефон Административно-технической инспекции 2-00-58.