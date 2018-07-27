Возмущена нарушениями у уличных торговцев фруктами в Бердске бывшая предпринимательница

Нарушают закон уличные торговцы в Бердске
В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» обратилась бердчанка Валентина. Она возмущена ситуацией с уличной торговлей в Бердске. По ее словам, ни один из предпринимателей, торгующий фруктами, не соблюдает законодательство.
— Пройдите по улице Ленина, там палатки с фруктами практически на каждой остановке. Я не поленилась, прошла и посчитала: 15 торговых точек. У них нет на виду ни уставных документов, ни медицинских книжек. Ценники если и есть, то не везде. На основании чего они торгуют 7 месяцев из 12 в году? А налоги они платят? — возмущена Валентина.
Бердчанка — бывший предприниматель. 1 мая она закрыла свое ИП, поняв, что не сможет выплачивать все налоги, полагающиеся по закону. Валентина утверждает, что отсутствие документов может говорить только об одном — незаконности торговли.
— Они должны на стене разместить информацию о себе: кто они, ИНН, ОГРН, юридический адрес, телефон. Вот раньше мы, предприниматели, все подавали (документы) в администрацию Бердска. И всегда было известно, что такой-то предприниматель стоит вот там-то, занимается тем-то, — поделилась воспоминаниями Валентина.
По ее мнению, незаконная торговля не только лишает городской бюджет налоговых поступлений. При таком способе торговли она не может защитить свои права, как покупателя.
— Я в этот раз пришла, меня обсчитали на 120 рублей. Говорю, ребята, у вас есть какие-то документы? На кого можно написать жалобу? Они мне отвечают: «Ты кто?». Документы, говорю, на торговлю у вас есть? Они мне опять: «Ты кто?». И они сразу прикидываются, будто не понимают меня. Почему, спрашиваю, у вас ценников нет? А у нас, отвечают, договорные цены. Интересно! А когда у нас в России поменялись законы? Или у нас законы для всех разные? — задала вопрос Валентина.
Если есть ценники, то может не быть информации о предпринимателе
Она считает, что такая ситуация сложилась давно. И это, по ее мнению, используют в личных целях несколько заинтересованных сторон. Валентина, по ее словам, неоднократно обращалась в компетентные органы, но толку никакого.
— Идешь в прокуратуру, пишешь заявление — месяц они все это смотрят. Потом в администрации — еще месяц. Куда со всем этим безобразием пойти, кому пожаловаться? — восклицает бывшая предпринимательница.
На фотографии, сделанной внутри торговой палатки на остановке «11-й квартал» на горизонтальной балке под крышей справа видны странные кучи… Судя по всему, это следы пребывания птиц.
Можно встретить что-то совсем непохожее на фрукты или овощи.
Азод Нарзидинов, продающий фрукты на ул. Первомайской, занимается торговлей первый год. До этого, по его словам, работал на заводе литейщиком-наладчиком. Уволился с завода по состоянию здоровья, но хотел бы вернуться в цех.
— У меня сохранились хорошие отношения с бывшим начальником, он постоянно приходит, покупает у меня фрукты. Мне, вроде, хочется вернуться на завод, но тут — свежий воздух… — выразил сомнение Азод.
Он закупает фрукты на Хилокском рынке, а в Бердске перепродает. Претензий со стороны покупателей к нему никогда не поступало — он старается поддерживать хорошие отношения со всеми, кто подходит к его палатке.
— Документы у меня все есть. Право на аренду земли, свидетельство ИП, ИНН — все есть. Если какая проверка, так я сразу показываю. Вон, пакет документов на стене висит, — сказал Азод, показывая внутрь киоска, некогда принадлежавшего Бердскому хлебокомбинату.
Азод Нарзидинов торгует первый год и думает, не вернуться ли на «Вегу»
Никто из покупателей, по словам Азода, никакой официальной информации у него никогда не спрашивал. Он так же сказал, что о требовании держать все официальные данные на виду ему не известно.
— Но если кто спросит, обязательно все покажу! — горячо заверил Азод Нарзидинов.
Начальник отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска Евгений Абельганс объяснил «Курьер. Среда. Бердск», что должен сделать предприниматель, чтобы соблюсти законность своей деятельности.
— У продавца всегда должны быть правоустанавливающие документы. Договорные отношения с владельцем земли — частным лицом либо муниципалитетом — на право аренды земельного участка. А также все основные документы, прописанные в федеральном законе о защите прав потребителей. Кроме того, на каждый товар должна быть сопроводительная документация. Ее обязаны предъявлять по требованию покупателя — это условие Роспотребнадзора, — перечислил Абельганс.
По его словам, в законе нет оснований для того, чтобы отказать покупателю в предоставлении каких-либо документов о товаре, предприятии или самом предпринимателе.
— Входя в объект потребительского рынка, вы должны знать, кто вам предоставляет услуги. Должна быть выписка наименования объекта, информация об организации либо об индивидуальном предпринимателе, книга отзывов и предложений, зарегистрированная в администрации. И если у вас возникают вопросы по маркировке товара или по срокам годности, вам должны предоставить всю эту информацию, — рассказал Евгений Александрович.
Роспотребнадзор планирует свои действия в соответствии с федеральным законом №294, который регламентирует плановые и внеплановые проверки. Плановые утверждаются на год вперед, а внеплановые проходят на основании обращений граждан — втом случае, если сообщается о фактах, несущих угрозу жизни или здоровью. Эти проверки согласуются с прокуратурой.
Кроме того, Евгений Абельганс объяснил, как нужно поступать покупателю, который обнаруживает нарушения у уличных торговцев:
— Каждое предприятие (торговая точка) должно иметь уголок потребителя, где содержится вся информация о предприятии. Если же на торговой точке не содержится такой информации, а равно, если предприниматель отказывается предоставить информацию покупателю, то нужно обращаться к нам, а мы уже проведем проверку в рамках своей компетенции.
Телефон отдела промышленности, торговли и развития предпринимательства администрации Бердска 2-00-26, телефон Административно-технической инспекции 2-00-58.
Это нас русских все шерстят как липку обдирают..тоже была ИП,а у этих всё схвачено и за всё заплачено…Сейчас племянник работает-как приходит проверка,пакет полный вручает и никто не проверяет ничего-торгуй как знаешь..вот так!
14 2
«нас русских все шерстят…»
«Сейчас племянник работает-как приходит проверка,пакет полный вручает»
Вывод: или племянничек получился нерусским, или мелкая коррупция таки не имеет связи с национальностью.
8 0
Валентина, вам спасибо что подняли тему. Про ценники правильно и налоги.
Многие стоят без документов вообще, ни платя ни копейки денег в бюджет города
Напишите в прокуратуру, там нарушений найдут уйма, и с документами, и налогами, и что аренду за участки не платя….
14 1
Их всех крышуют!
6 1
Кто их проверяет тот и крышует.
6 0
Валенитина, мэрия занята борьбой с холодильниками.
Какие там уставные документы, санкнижки и ценники?
Вы о чем, собственно?
Может быть еще гражданство у всех торгашей мэр будет проверять?
8 0
При такой санитарии можно запросто заразиться птичьим гриппом с летальным исходом !!! А Роспотребнадзора это как нибудь касается ? Кто знает,ответить
4 0
Мойте фрукты — овощи по всем правилам и руки перед едой и ничем не заразитесь
0 0
Добрый вечер! Тема действительно очень серьезная! Неоднократно замечали что весы у них уже стоят на 20-30 грамм. А если это с каждого покупателя то немалая сумма получается!! И на жалобу еще и «посылают в другие места ходить а не к ним считаю что администрация города должна с этим разобраться и наладить эту систему.
0 0
Отличная статья и очень правильная тема. Я полностью согласна с автором. В таких палатках прадавцы обсчитывают покупателей через одного. Кругом пыль и грязь и покупать такие продукты очень опасно.
1 0
Вас кто то принуждает покупать их товар?
Мы соблюдаем правила гигиены и все с нами нормально
Если лично я поеду на хилокский рынок, то потрачу денег на бензин , получится то же самое
0 0
Да, это точно . Лично меня тоже затрагивает эта тема, даже очень. Интересно, куда они ходят в туалет , извините ,и где моют руки, или не моют ? Нас можно и так обслуживать. Мы все понимаем , что на самом деле санитарные условия отсутствуют. Конечно, хочется чтобы администрация заострила внимание на эту проблему.
0 0