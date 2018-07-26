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Покинул депутатский корпус новый вице-мэр Бердска

На пост председателя комитета по законности депутаты бердского горсовета выбрали Сергея Онищенко.

26.07.2018 Автор: Слава Душин Фото: Славы Душина Один комментарий

Покинул депутатский корпус новый вице мэр Бердска

Владимир Захаров ушел с поста председателя комитета по законности и правопорядку в Бердске

Сегодня, 26 июля, на заседании депутатского комитета законности горсовета Бердска народные избранники единогласным решением сняли полномочия председателя комитета с Владимира Захарова.

Просьбу о сложении обязанностей подал сам Владимир Николаевич в связи со своим назначением на пост вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству. Высокая чиновничья должность не предусматривает по закону депутатство.

Вместо Захарова на пост председателя комитета депутаты единогласно выбрали Сергея Онищенко.

Покинул депутатский корпус новый вице мэр Бердска

Сергей Онищенко стал председателем комитета депутатов

Напомним, что весной 2018 года Владимиру Захарову предложили занять должность вице-мэра по строительству и городскому хозяйству. В связи с этим ему пришлось сложить депутатский мандат.


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    читаешь статью, смотришь фото, и понимаешь какой страшный кадровый голод в администрации Шестернина и депутатском корпусе

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