Покинул депутатский корпус новый вице-мэр Бердска

Сегодня, 26 июля, на заседании депутатского комитета законности горсовета Бердска народные избранники единогласным решением сняли полномочия председателя комитета с Владимира Захарова.

Просьбу о сложении обязанностей подал сам Владимир Николаевич в связи со своим назначением на пост вице-мэра Бердска по строительству и городскому хозяйству. Высокая чиновничья должность не предусматривает по закону депутатство.

Вместо Захарова на пост председателя комитета депутаты единогласно выбрали Сергея Онищенко.

Напомним, что весной 2018 года Владимиру Захарову предложили занять должность вице-мэра по строительству и городскому хозяйству. В связи с этим ему пришлось сложить депутатский мандат.