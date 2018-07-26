Путину направят протест против пенсионной реформы депутаты Бердска

Депутаты горсовета Бердска решили обратиться к президенту России Владимиру Путину с просьбой отменить пенсионную реформу, предложенную правительством. В четверг, 26 июля, обращение к лидеру нации против повышения пенсионного возраста обсуждали на депутатских комитетах по бюджету и законности. На этот раз депутаты высказались за доработку документа, смягчив формулировки.

Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» спикер бердского горсовета Валерий Бадьин, с понедельника обращение к президенту рассматривали на всех комитетах. Итоговый документ примут на сессии 31 июля. По словам Валерия Георгиевича, большинство народных избранников Бердска выступают против повышения пенсионного возраста. Такого же мнения придерживается и сам Бадьин, несмотря на принадлежность к «Единой России».

-Те предложения правительства, которые есть сейчас, практически никто не поддерживает. И я тоже, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Валерий Георгиевич. — У нас нет конкретных предложений изменить то или то. Мы просим пересмотреть, еще раз обратить внимание, посмотреть резервы наши. Не знаю, прислушаются или нет, но мнение мы обязаны высказать.

Кроме президента послание бердских депутатов получат премьер Дмитрий Медведев, Госдума и Совет федерации, отметил Валерий Бадьин.

Аналогичное послание в высшие органы власти готовят общественные организации и политические партии Бердска. Это они обсудили накануне на круглом столе. И здесь собравшиеся высказались единодушно против пенсионной реформы, которую продвигает правительство во главе с Медведевым.

-Единогласно сошлись во мнении, что недопустимо принимать такой закон. Решили писать обращение в четыре главные инстанции — президенту, главе кабинета министров, в Госдуму и СФ — о том, что недопустимо принимать такой античеловечный закон, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» участник встречи Сергей Бессонов, лидер бердского отделения КПРФ.

По его словам, звучали и радикальные предложения — требовать отставки Дмитрия Медведева, но решили оставить этот пункт только в виде намека. Как считает Сергей Евгеньевич, Москва должна слышать мнение народа на свои шаги, тем более такие болезненные. Именно поэтому бердские коммунисты выйдут на пикет 27 июля, а 28 июля присоединятся к акции протеста в Новосибирске.

Бессонов уверен, что власть услышит голос провинции:

-А иначе зачем все это затевается. Они уже сейчас готовятся к тому, чтобы услышать народ. Результат обязательно будет. Думаю, что на год оттянут принятие окончательного решения. Если уже президент чешет за ухом, задумывается…

Как полагает лидер бердских коммунистов, Госдума примет законопроект о повышении пенсионного возраста в первом и втором чтении, а потом уйдет на каникулы. И «технические поправки», которые обычно оставляют на третье чтение, будут оттягивать.

-Оппозиция в Госдуме, хоть и маломощная, но уже затормозила их «кавалерийский прорыв». Плюс мы в провинции будем сопротивляться до конца, — поделился с «Курьер. Среда. Бердск» Сергей Бессонов.