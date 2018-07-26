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В подаренном Путиным Трампу мяче нашли «жучок»

На поверхности футбольного мяча разглядели специальный логотип, предупреждающий, что он оборудован устройством связи. Мяч прошел стандартную проверку безопасности.

26.07.2018 Фото: kremlin.ru 2 коммент.

В подаренном Путиным Трампу мяче нашли жучок

Футбольный мяч с символикой чемпионата мира-2018, подаренный президентом России Владимиром Путиным главе Белого дома Дональду Трампу, вероятно, оснащен специальным чипом с коммуникационной функцией.

Подарок, врученный на пресс-конференции в Хельсинки, вызвал в Вашингтоне неоднозначную реакцию. Сенатор-республиканец Линдси Грэхэм заявил в твиттере: «Я бы проверил этот футбольный мяч на наличие прослушивающих устройств и никогда не разрешал вносить его в Белый дом». Журналисты Bloomberg пришли к выводу, что конгрессмен, возможно, был отчасти прав: на поверхности мяча они разглядели специальный логотип, предупреждающий, что он оборудован устройством связи.

Компания Adidas официально разъясняет, что все мячи для ЧМ-2018 изготовлены с использованием технологии NFC (Near Field Communication). В них вмонтированы крошечные чипы. Специальное приложение, установленное на смартфон, считывает код и открывает доступ к видеороликам футболистов, конкурсам болельщиков и другому подобному контенту. Сам чип пассивен, никакой информации он не передает, и у него крайне малый радиус действия — чтобы воспользоваться программой, надо поднести гаджет почти вплотную к мячу. Это можно сделать, например, в магазине, где продается продукция Adidas, или приобретя сам мяч — то есть чип-имплант выполняет чисто рекламную функцию.

Внешне чип напоминает тот, что устанавливается на банковских картах для бесконтактных платежей. Adidas поясняет: что изменить его, удалить, либо переписать вложенную в него информацию невозможно.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс официально подтвердила, что подаренный Трампу Путиным мяч прошел стандартную проверку безопасности, которая делается для всех подарков президенту. При этом процедуру этой проверки она раскрывать отказалась.

Во время совместной пресс-конференции после саммита в Хельсинки, отвечая на вопрос журналистов, за кем сейчас инициатива по Сирии, Владимир Путин вручил Дональду Трампу мяч ЧМ-2018, сказав, что «мяч теперь на его стороне». Трамп передал подарок своей супруге Меланье и пообещал, что он достанется их младшему сыну Бэррону.

Источник: РИА Новости


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(2) Комментариев

  1. Аноним

    :-D :-D :-D бред……….от шизы надо лечится :-D :-D :-D

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  2. Аноним

    Меланью надо обследовать. Когда она сидела на стуле,
    ей могли приклеить к платью чип. Или даже имплантировать в ягодицу.

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