В отставку с поста в генсовете «Единой России» подал Сергей Железняк

Депутат Госдумы Сергей Железняк покинул пост замсекретаря генсовета «Единой России» по решению руководства партии, заявили РИА Новости источники в ЕР.

«Решение принималось еще до того, как (Андрей. — прим. ред.) Турчак стал секретарем генсовета», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника РИА Новости в ЕР, Железняк подал заявление об уходе с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России», однако партию он не покидает и депутатский мандат не сдает.

По его словам, заявление Железняка должны рассмотреть на следующем заседании президиума генсовета, но его дата неизвестна.

В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что Железняк не потеряет свой думский мандат, даже если выйдет из ЕР, однако может досрочно его лишиться в случае перехода в другую партию.

Источник: РИА Новости