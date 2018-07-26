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В отставку с поста в генсовете «Единой России» подал Сергей Железняк

Железняк не потеряет свой думский мандат, даже если выйдет из ЕР, однако может досрочно его лишиться в случае перехода в другую партию.

26.07.2018 Фото: Минкомсвязь Один комментарий

В отставку с поста в генсовете Единой России подал Сергей Железняк

Депутат Госдумы Сергей Железняк покинул пост замсекретаря генсовета «Единой России» по решению руководства партии, заявили РИА Новости источники в ЕР.

«Решение принималось еще до того, как (Андрей. — прим. ред.) Турчак стал секретарем генсовета», — сказал собеседник агентства.

По словам другого источника РИА Новости в ЕР, Железняк подал заявление об уходе с поста заместителя секретаря генсовета «Единой России», однако партию он не покидает и депутатский мандат не сдает.

По его словам, заявление Железняка должны рассмотреть на следующем заседании президиума генсовета, но его дата неизвестна.

В свою очередь, секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что Железняк не потеряет свой думский мандат, даже если выйдет из ЕР, однако может досрочно его лишиться в случае перехода в другую партию.

Источник: РИА Новости


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(1) Комментарий

  1. Аноним

    Чет там зашевелилось :-D

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